|Культура
|26.12.2018
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Музыка, хороводы, песни – иркутян познакомят с предновогодними белорусскими калядками
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Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 декабря проведут предновогодние тематические калядные вячорки «Жаницьба Цярэшки». Об этом сообщили в иркутском белорусском клубе «Крывичы».
В этом мероприятии соединены многочисленные направления – музыка, танец, песни, игра, представление, возможность проявить себя во всем этом, равноправно участвовать в забаве.
«Жаницьба Цярэшки» – это старинный белорусский обряд, во время которого происходит шутливая форма «сватовства» и «женитьба» юношей и девушек, мужчин и женщин.
– Во время праздника Вы услышите много шуток, белорусских народных калядных песен. Мы с вами поводим хороводы, потанцуем и просто великолепно проведем время.
У нас не будет зрителей, все от мала до велика вовлекаются в игровое немного театрализованное действие, – говорят организаторы.
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