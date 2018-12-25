Музыка, хороводы, песни – иркутян познакомят с предновогодними белорусскими калядками

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 декабря проведут предновогодние тематические калядные вячорки «Жаницьба Цярэшки». Об этом сообщили в иркутском белорусском клубе «Крывичы».

В этом мероприятии соединены многочисленные направления – музыка, танец, песни, игра, представление, возможность проявить себя во всем этом, равноправно участвовать в забаве.

«Жаницьба Цярэшки» – это старинный белорусский обряд, во время которого происходит шутливая форма «сватовства» и «женитьба» юношей и девушек, мужчин и женщин.

– Во время праздника Вы услышите много шуток, белорусских народных калядных песен. Мы с вами поводим хороводы, потанцуем и просто великолепно проведем время.

У нас не будет зрителей, все от мала до велика вовлекаются в игровое немного театрализованное действие, – говорят организаторы.

КООРДИНАТЫ:

Праздник состоится 29 декабря в «Доме Офицеров» по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 47.

Начало – в 17.00.

Вход свободный.

Планируется чаепитие. Стол в складчину.