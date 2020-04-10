Музтеатр Загурского поздравит иркутян с днем космонавтики онлайн-концертом «Звезды театра сияют для вас»

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского поздравит зрителей с днем космонавтики трансляцией записи концерта «Звезды театра сияют для вас». Онлайн-показ пройдет 12 апреля на официальном Youtube-канале театра. Как сообщает пресс-служба главы региона, концерт «Звезды театра сияют для вас» состоялся в феврале прошлого года в Доме актера и стал отчетным в рамках творческой лаборатории по повышению вокального уровня. Тогда для занятий с иркутскими артистами из Москвы приезжали преподаватель и постоянный представитель Montecatini opera Accademia (Italia) в России, композитор и вокальный педагог Илья Вашерук и ведущий педагог-концертмейстер Молодежной оперной программы Большого театра России Екатерина Вашерук. В концерте звучат отрывки из оперных произведений Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Елены Барабошкиной, Людмилы Борисовой, Наталии Брянской, Станислава Грицких, Светланы Лунюшкиной, Никиты Мещерякова, Юлии Панченко, Юлии Пихтиной, Сергея Тоцкого, Гейрата Шабанова, Людмилы Шер. Ведущий концерта – Илья Вашерук, концертмейстер – Екатерина Вашерук. Программа концерта: 1. В.А.Моцарт, ария Бастьена из оперы «Бастьен и Бастьенна», исполняет Станислав Грицких 2. В.А.Моцарт, ария Констанцы из оперы «Похищение из сераля», исполняет Светлана Лунюшкина 3. В.А.Моцарт, первая ария Церлины из оперы «Дон Жуан», исполняет Наталия Брянская 4. В.А.Моцарт, дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан», исполняют Наталия Брянская и Гейрат Шабанов 5. В.А.Моцарт, дуэт Сюзанны и Марселины из оперы «Свадьба Фигаро», исполняют Людмила Борисова и Юлия Пихтина 6. В.А.Моцарт, ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро», исполняет Елена Барабошкина 7. В.А.Моцарт, ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», исполняет Никита Мещеряков 8. В.А.Моцарт, ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро», исполняет Юлия Панченко 9. В.А.Моцарт, ария Графини Розины из оперы «Свадьба Фигаро», исполняет Людмила Шер 10. В.А.Моцарт, ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро», исполняет Юлия Пихтина 11. В.А.Моцарт, ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта», исполняет Людмила Борисова 12. В.А.Моцарт, дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта», исполняют Людмила Шер и Сергей Тоцкий 13. Дж.Б. Бонончини, ария Эрнесто из оперы «Гризельда», исполняет Юлия Панченко КООРДИНАТЫ: Трансляция записи концерта «Звезды театра сияют для вас» будет доступна по ссылке 12 апреля с 12:00 до 24:00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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