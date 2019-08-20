Ольхонский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале с 23 по 25 августа пройдет арт-фестиваль «Baikal Live». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Baikal Live» проходит в Иркутской области уже больше 10 лет и всегда традиционной площадкой выбирают тажеранские степи в районе поселка Сахюрта на Малом море. Среди гостей мероприятия – музыканты и певцы из Москвы, Минска, Красноярска и Улан-Удэ. Регион посетят Павел Кашин, Павел Фахртдинов, Сергей Канунников. Из Бурятии приедут группы «Кара Хара» и «Хама Угы». Среди стилей – этно, фолк-музыка, джаз, рок-н-ролл и авторская песня.

Кроме музыкальной программы на фестивале запланировано множество мастер-классов по танцам, рукоделию, психологии, игре на этнических инструментах и раскрытию природного голоса.