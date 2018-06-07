На Байкальский фестиваль «Человек и Природа» заявились авторы из 45 стран

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В этом году на участие в программе 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентин Распутина поступило 624 заявки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Членам жюри предстоит рассмотреть работы авторов из 45 стран мира, среди которых Индия, Италия, Германия, США, Иран, Турция, Франция, Испания, Бразилия, Великобритания и другие. Российские авторы представили 32 ленты.

Традиционно жюри фестиваля оценит фильмы в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший полнокупольный фильм», а также определит обладателя приза «Байкал», который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах.

Также создатели лент получают награды молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. В этом году организаторы приняли решение ввести две новые номинации – «Лучший игровой фильм» и «Лучший социально-экологический видеоролик».

При этом главной тематикой, которую необходимо раскрыть авторам, по-прежнему является привлечение внимания общества к проблемам взаимоотношений человека и окружающей среды.

Предварительно конкурсную и внеконкурсную программы фестиваля объявят в июле. Фестиваль пройдёт 21-25 сентября 2018 года.