На Байкальском фестивале регионального кино покажут больше 40 фильмов

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 13 октября будет проходить Байкальский фестиваль регионального кино (БФРК), посвящённый 95-летию режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщают организаторы.

В этом году к участию в конкурсной программе участвуют авторы, которые проживают на территории Иркутской области, Забайкальском крае, республике Бурятия и Красноярском крае. На фестиваль было прислано более 150 заявок.

Из них 42 творческие работы были выбраны отборочной комиссией для участия в конкурсе по пяти номинациям: лучший игровой фильм лучший документальный фильм лучшая работа в жанре «видеоарт», лучший рекламный ролик, лучший музыкальный клип.

В состав жюри БФРК-2018 входят режиссёр Светлана Музыченко, доцент кафедры актерского мастерства ВГИК Ксения Кузнецова, режиссёр-документалист Александр Калашников, оператор Евгений Корженков, режиссёр, сценарист Баир Дышенов, режиссёр Юрий Дорохин.

Фестиваль проводится на грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Он будет проходить в кинотеатре КиноМолл. Участие в конкурсе – бесплатное. Вход на все мероприятия БФРК – свободный.

СПРАВКА:

Байкальский фестиваль регионального кино это единственный фестиваль в Восточной Сибири, который собирает на своих площадках лучшие силы регионального кино. Цель фестиваля – популяризация и повышение престижа регионального кинематографа. Задача фестиваля – аккумулировать на одной площадке фильмы, созданные в регионах России, и тем самым содействовать развитию региональной киноиндустрии и кинодистрибьюции.