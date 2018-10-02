ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Культура
03.10.2018

На Байкальском фестивале регионального кино покажут больше 40 фильмов

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 13 октября будет проходить Байкальский фестиваль регионального кино (БФРК), посвящённый 95-летию режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщают организаторы.

В этом году к участию в конкурсной программе участвуют авторы, которые проживают на территории Иркутской области, Забайкальском крае, республике Бурятия и Красноярском крае. На фестиваль было прислано более 150 заявок.

Из них 42 творческие работы были выбраны отборочной комиссией для участия в конкурсе по  пяти номинациям: лучший игровой фильм  лучший документальный фильм  лучшая работа в жанре «видеоарт», лучший рекламный ролик, лучший музыкальный клип.

В состав жюри БФРК-2018 входят режиссёр Светлана Музыченко, доцент кафедры актерского мастерства ВГИК Ксения Кузнецова, режиссёр-документалист Александр Калашников, оператор Евгений Корженков, режиссёр, сценарист Баир Дышенов, режиссёр Юрий Дорохин.

Фестиваль проводится на грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Он будет проходить в кинотеатре КиноМолл. Участие в конкурсе – бесплатное. Вход на все мероприятия БФРК – свободный.

СПРАВКА:

  • Байкальский фестиваль регионального кино  это единственный фестиваль в Восточной Сибири, который собирает на своих площадках лучшие силы регионального кино. Цель фестиваля – популяризация и повышение престижа регионального кинематографа. Задача фестиваля – аккумулировать на одной площадке фильмы, созданные в регионах России, и тем самым содействовать развитию региональной киноиндустрии и кинодистрибьюции.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске