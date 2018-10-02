|Культура
|03.10.2018
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На Байкальском фестивале регионального кино покажут больше 40 фильмов
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Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 13 октября будет проходить Байкальский фестиваль регионального кино (БФРК), посвящённый 95-летию режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщают организаторы.
В этом году к участию в конкурсной программе участвуют авторы, которые проживают на территории Иркутской области, Забайкальском крае, республике Бурятия и Красноярском крае. На фестиваль было прислано более 150 заявок.
Из них 42 творческие работы были выбраны отборочной комиссией для участия в конкурсе по пяти номинациям: лучший игровой фильм лучший документальный фильм лучшая работа в жанре «видеоарт», лучший рекламный ролик, лучший музыкальный клип.
В состав жюри БФРК-2018 входят режиссёр Светлана Музыченко, доцент кафедры актерского мастерства ВГИК Ксения Кузнецова, режиссёр-документалист Александр Калашников, оператор Евгений Корженков, режиссёр, сценарист Баир Дышенов, режиссёр Юрий Дорохин.
Фестиваль проводится на грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Он будет проходить в кинотеатре КиноМолл. Участие в конкурсе – бесплатное. Вход на все мероприятия БФРК – свободный.
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