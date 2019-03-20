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Культура
21.03.2019

На фестиваль поэзии на Байкале в этом году съедутся поэты из Санкт-Петербурга

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова будет проходить в 2019 году с 16 по 23 июня. Тема фестиваля – «Петербургские мосты в Иркутске», сообщают организаторы.

– Так получилось, что за 18 лет в Иркутске на нашем фестивале поэзии было очень мало представителей питерской поэтической школы, – говорят организаторы фестиваля. – К тому же несколько лет назад известный иркутский поэт Игорь Дронов договорился с организаторами литературного форума «Петербургские мосты» что называется дружить фестивалями. Поэтому в этом году мы пригласили в Иркутск поэтов из Северной столицы, организаторов «Петербургских мостов».

Кроме того, в прошлом году была учреждена Премия имени Анатолия Кобенкова, главным призом которой является приглашение победителя на фестиваль. В феврале 2019 года завершился первый поэтический конкурс на премию, в котором участвовали 60 поэтов со всей страны. Победителем стала московский поэт Наталья Ванханен.

Традиционно в числе гостей фестиваля – поющие поэты, в этом году музыкальную часть фестиваля представят музыкант и поэт из Санкт-Петербурга Кирилл Комаров и Джон Наринс – поэт, переводчик, арт-критик, родом из Нью-Йорка, много лет живущий в Санкт-Петербурге.

Гостями 18-ого Международного фестиваля поэзии на Байкале также станут Ольга Аникина, Дмитрий Легеза, Галина Илюхина, Даниэль Орлов, Алексей Пурин, Ольга Хохлова.

Мероприятия фестиваля пройдут в Иркутске, Ангарске и на Малом море при поддержке Иркутской нефтяной компании. Предприятие, напомним, выступает и партнёром фестиваля «Книгамарт», который будет проходить с 22 по 31 марта.

СПРАВКА:

  • Международный фестиваль поэзии на Байкале проводится Иркутской областной общественной организацией писателей (Иркутское отделение Союза российских писателей) с 2001 года. В 2016 году Фестивалю было присвоено имя его основателя, иркутянина, известного российского поэта Анатолия Ивановича Кобенкова.
  • Сайт фестиваля: http://www.baikalpoetry.ru.

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