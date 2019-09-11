|Культура
|12.09.2019
|
|
На фестивале северных народов в иркутян познакомят с легендами и национальными инструментами
|
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября проведут фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш-2019». Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.
По словам организаторов, фестиваль «Северный Аргиш» в Иркутске – это уникальная возможность насладиться самобытной культурой, национальными традициями коренных малочисленных народов Севера.
В фестивале принимают участие национально-культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители и другие.
В программе фестиваля запланированы конкурсы:
После фестиваля зрители, участники и все желающие могут принять участие во флешмобе «Ёхор на Ангаре».
КООРДИНАТЫ: