На фестивале северных народов в иркутян познакомят с легендами и национальными инструментами

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября проведут фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш-2019». Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья. По словам организаторов, фестиваль «Северный Аргиш» в Иркутске – это уникальная возможность насладиться самобытной культурой, национальными традициями коренных малочисленных народов Севера. В фестивале принимают участие национально-культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители и другие. В программе фестиваля запланированы конкурсы: «Эхо тайги» – народные песни и музыкальные произведения на национальных инструментах народов Севера;

«Легенды предков» – фольклорные и театрализованные представления, сказания, предания и легенды народов Севера;

«В движении бубна» – традиционные танцевальные композиции народов Севера;

«Северный сувенир» – изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства народов Севера. После фестиваля зрители, участники и все желающие могут принять участие во флешмобе «Ёхор на Ангаре». КООРДИНАТЫ: Фестиваль «Северный Аргиш-2019» начнётся в 12.00 на острове Юность.

«Ёхор на Ангаре» стартует там же в 18.00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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