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Культура
10.05.2018

На «Иркниге» ждут двух писательниц из Франции и Германии – Селин Минар и Марион Пошманн

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Встреча с писательницами Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия) пройдет в столице Приангарья в рамках книжного фестиваля #Иркнига 18 мая.

Как сообщают организаторы, Селин Минар и Марион Пошманн представят отрывки из своих новых романов и побеседуют с публикой, а актриса «Первого театра» из Новосибирска Ольга Афанасьева прочитает перевод на русский язык.

Отмечается, что в столице Приангарья писательницы побывают в рамках турне по проекту Литературного коллоквиума в Берлине «Попутчики» («Allons Enfants»). Среди остановок запланированы также Москва и Новосибирск.

СПРАВКА:

  • Селин Минар – французская писательница. Родилась в 1969 году в Руанt (Франция). В настоящее время живет в Париже. Ее творчество было отмечено престижными литературными наградами, в том числе Премией Франца Гесселя (роман «So Long, Luise») и Премией Prix Virilo. В 2016 году в издательстве Rivages вышел в свет ее роман «Большая игра» («Le Grand Jeu»), местом действия которого стал горный склон в Альпах.
  • Марион Пошманн – немецкая писательница и поэтесса. Родилась в 1969 году в Эссене (Германия). Изучала германистику и славистику в Боннском университете. С 1992 года живет в Берлине. Лауреат литературной премии Рурской области (2005), премий имени Петера Хухеля (2011), имени Эрнста Майстера за лирику (2011) и других престижных литературных наград. Недавно она получила Берлинскую литературную премию и стала профессором теории немецкоязычной поэзии в Свободном университете Берлина. На чтениях представит роман «Сосновые острова» («Die Kieferninseln»), который уводит читателей в Японию.
  • «Попутчики» («Allons Enfants») – проект Литературного коллоквиума Берлина (LCB), в рамках которого в 2017-2018 годах восемь тандемов писателей, каждый состоящий из одного немецкого и одного французского авторов, отправляются в разные города Европы, чтобы выявить и задокументировать точки соприкосновения и противоречия во взглядах на происходящее вокруг. В принимающей стране они проводят 3-4 дня и знакомятся с новыми местами, страной и людьми.
  • Литературный коллоквиум Берлина – известная литературная организация, основана в 1963 году. Обладает своим гостевым домом для авторов и переводчиков на берегу озера Ванзее, который одновременно с этим является местом для проведения писательских резиденций, литературных мероприятий, воркшопов и т.д.

Мероприятие проходит при поддержке Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и Центра французского языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск».

КООРДИНАТЫ:

  • Встреча состоится в 18:00 в Культурном центре Александра Вампилова по адресу: Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3Б. Вход свободный.

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