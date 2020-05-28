На очередных «Прогулках» расскажут о Владимире Высоцком в Иркутске

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На очередных «Прогулках по старому Иркутску» горожанам расскажут о том, как в столице Приангарья побывал Владимир Высоцкий.

Как сообщают организаторы, он приехал в Иркутск в июне 1976 года. За пять дней он побывал в Листвянке, слетал в Бодайбо на прииски артели «Лена», участки Барчик и Хомолхо, дал концерт для старателей, проехал по области на поездке с остановкой на станции Зима, чтобы сделать снимок для друга Евгения Евтушенко, выступил с концертом в Чистых Ключах, а также с импровизированным концертом на балконе дома по улице Сибирских партизан, где проживал его друг, журналист Леонид Мончинский.

Обо всем этом и не только на «Прогулке по старому Иркутску» во вторник, 2 июня, расскажут режиссер фильма «Дядя Володя» Павел Скоробогатов и продюсер, режиссер Юрий Яшников.

Организатором традиционно является Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», партнеры прогулки – Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая (ГайдайЦентр) и «Кинокомпания Юрия Яшникова».

Прогулка начнется в 18.00 и будет в связи с режимом самоизоляции проходить в режиме онлайн в группе Facebook «Прогулки по старому Иркутску». В двух других группах «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ютуб-канале автора проекта Алексея Петрова, запись прогулки появится позднее. К каждой встрече издается специальная открытка, но получить ее можно будет только после окончания режима самоизоляции.

Проект «Прогулки по старому Иркутску» поддержан Фондом президентских грантов и конкурсом социальных проектов «Губернское собрание общественности».