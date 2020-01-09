ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
09.01.2020

На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга царской эпохи

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга дореволюционной эпохи.

Как сообщается на странице приюта в Фэйсбуке, книга попала к ним около полутора месяцев назад.

– Стояла на полке, но никто её не замечал, – написано в сообщении. – Год издания нам неизвестен, так как отсутствуют данные. По нашим подсчётам книге более 100 лет. Часть страниц сохранились хорошо, но есть страницы повреждённые. Твёрдый переплёт. Требуется реставрация. Такое издание на наших полках впервые за всё время существования Книжного приюта.

Книга является сборником молитв. Руководство приюта приняло решение продать ее на аукционе и приобрести на вырученные средства строительные материалы.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Культура»:
Иркутский театр народной драмы получил награды международного форума «Золотой Витязь»09.01.2020
Москва, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский городской театр народной драмы получил награды 17 международного театрального форума «Золотой Витязь», который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Четыре документальных фильма покажут иркутянам бесплатно в Доме кино09.01.2020
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Доме кино 16, 17 и 19 января пройдёт серия кинопоказов в рамках запуска образовательных семинаров для режиссёров и продюсеров документального кино. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.
«Единая Россия» провела в Усть-Кутском районе «книжный» фотоконкурс09.01.2020
Усть-Кутский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе подвели итоги фотоконкурса «Новый год встречаем с новой книгой». Участниками конкурса стали 17 жителей района в возрасте от 14 до 62 лет. Организатором мероприятия выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга царской эпохи09.01.2020
2020-01-09-04-22-00
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга дореволюционной эпохи.
По инициативе Игоря Кобзева и Сбербанка в Тулуне выступил хор Турецкого08.01.2020
2020-01-08-07-06-50
Тулун, 8.01.20 ("Телеинформ"), - Хор Турецкого выступил 7 января с концертом в Тулуне. Арт-группа приехала в город по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева при поддержке правительства региона и Сбербанка.
Иркутский художественный музей проработает без выходных до конца новогодних каникул01.01.2020
Иркутск, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной художественный музей имени Сукачёва распахнет свои двери уже 2 января и будет работать для посетителей без выходных на протяжении всех новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутский храм Преображения Господня получил в дар уникальный иконостас из сибирских самоцветов30.12.2019
2019-12-30-08-26-09
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальный подарок накануне Нового года получил один из старейших каменных храмов Иркутска от ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Известное в Иркутской области предприятие по комплексной переработке полудрагоценных камней преподнесло храму Преображения Господня иконостас из знаменитых сибирских самоцветов.
В Приангарье завершена работа над короткометражкой «Даю посадку» – в итоге ленту переименовали в «Без неба»30.12.2019
2019-12-30-08-16-47
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной кинофонд 28 декабря приняли результат работы по созданию игрового короткометражного фильма с рабочим названием «Даю посадку».
Премьеры декабря: история о сестрах с Эммой Уотсон, Уилл Смит в роли плохого парня и фильм о Первой мировой30.12.2019
2019-12-30-04-04-05
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Наступает 2020 год, впереди нас ждут длинные выходные. Один из них обязательно посвятите походу в кинотеатр: там точно найдется, что посмотреть. Иркутянам покажут продолжение российской фантастики о пришельцах в московском Чертаново, картину о Первой мировой войне и американскую историю о четырех сестрах. Подробности - в традиционном обзоре кинопремьер от Телеинформа.
Байкальский кинофестиваль включили в календарь международных на 2020 год26.12.2019
-2020-
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина пройдёт в Иркутске с 24 по 28 сентября 2020 года. Мероприятие включено в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на следующий год, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
Иркутян с 10 января приглашают на выставку «Неизвестная территория» в арт-галерее «Диас»25.12.2019
2019-12-25-09-27-06
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  С 10 января 2020 года в арт-галерее «Диас» начнет работать выставка «Неизвестная территория» художника из Новосибирска Евгения Зарембы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Новые стеллажи установлены в городской библиотеке Усть-Кута в рамках «Народных инициатив»24.12.2019
Усть-Кут, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В городской библиотеке Усть-Кута в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» установлены шесть новых стеллажей под книги, в том числе два переносных, которые будут работать не только в помещении, но и на улице во время выставок и массовых мероприятий, регулярно проходящих в городе.
Губернаторские премии за достижения в области культуры и искусства вручили в Приангарье24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства получили 24 человека. Награды победителям вручил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.
В ангарском Китое после модернизации открылся кинозал24.12.2019
2019-12-24-04-19-35
Ангарск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Китой Ангарского городского округа после модернизации открылся кинотеатр в ДК «Лесник», сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Минкульт Иркутской области.
Финал областного музыкального конкурса для пенсионеров Приангарья прошел при финансовой поддержке «Единой России»24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Финал шестого областного музыкального конкурса «Битва хоров» прошел в ДК «Орбита» в Иркутске 20 декабря при финансовой поддержке партии «Единая Россия».
В Приангарье весной выберут лучшее произведение изобразительного искусства 2019 года23.12.2019
-2019-
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 600 работ будет представлено на фестивале изобразительного искусства «Область искусства», который впервые пройдет в Иркутской области. Работы 160 мастеров из муниципальных образований можно будет увидеть в арт-галерее DIAS в Иркутске.
Иркутян приглашают вспомнить, как готовились к Новому году в СССР22.12.2019
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бумажные гирлянды, стеклянные початки кукурузы, часы – все это украшения новогодней елки, характерные для советского периода России. Выставка, которая открылась в центре имени Рогаля в Иркутске, так и называется – «Советский Новый год».
Иркутяне смогут увидеть выставку микроминиатюр «Диво под микроскопом»21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 25 декабря по 15 марта будет работать выставка микроминиатюр «Диво под микроскопом» новосибирского мастера Владимира Анискина. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Больше двух тысяч новогодних мероприятий подготовили для жителей Иркутской области20.12.2019
2019-12-20-07-54-23
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч мероприятий, приуроченных к празднованию Нового 2020 года, пройдёт в учреждениях культуры Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Студенты ИГУ разработали аудиогид для Иркутска19.12.2019
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителем городского конкурса авторских аудиогидов «Маршруты Иркутска» стал проект «История ремесленной слободы», подготовленный студентами факультета сервиса и рекламы ИГУ. Проект представляет собой троллейбусную экскурсию, которая уже вошла в копилку экскурсионных маршрутов по городу.
В Иркутской области в рамках Года театра состоялось более 900 мероприятий19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 900 мероприятий состоялось в рамках Года театра в Иркутской области. На его реализацию в Приангарье из федерального бюджета было выделено 41,2 млн рублей, из регионального – 386 млн рублей.
Иркутский драмтеатр к новому году подготовил сказку про Щелкунчика для детей и музыкальный концерт для взрослых19.12.2019
2019-12-18-10-38-33
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском драмтеатре 20 декабря стартуют новогодние представления. Маленьких зрителей ждет сказка «Тайна ореха Кракатук» с сюжетом о девочке Мари и Щелкунчике, а взрослых – традиционные «Рождественские встречи».
Иркутяне смогут увидеть фотовыставки о природе Прибайкалья18.12.2019
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 25 декабря откроются выставка по итогам регионального заочного фотоконкурса «Берегите лесную красавицу» и экспозиция ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутян зовут 18 декабря на вечер «Свет Полярной звезды»18.12.2019
2019-12-18-01-47-39
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Доме-музее Волконских 18 декабря состоится вечер «Свет Полярной звезды», посвященный 40-летию выхода в свет первого тома серии «Полярная звезда» при участии заслуженного артиста России Бориса Изаксона. Вечер запланирован в рамках 35 областного фестиваля «Декабристские вечера», сообщает пресс-служба музея декабристов.
Иркутян приглашают на вечер памяти Владимира Соколова18.12.2019
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в отделе истории городского музея имени Сибирякова 18 декабря пройдет вечер памяти иркутского пианиста, композитора, педагога Владимира Соколова.
Представительница Иркутской области участвует в вокальном конкурсе «Новая Звезда»17.12.2019
2019-12-16-12-25-11
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Представительница Иркутской области Людмила Скрягина принимает участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», который проводит телеканал «Звезда» при поддержке министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Выставка творческого объединения «Образ» откроется в Иркутске 15 декабря14.12.2019
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В выставочном центре имени Рогаля с 15 декабря начинает работу выставка творческого объединения «Образ» - «Душа Сибири».
Дни короткометражного кино пройдут в Иркутске 21 и 22 декабря14.12.2019
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 21 и 22 декабря в Большом зале иркутского Дома кино в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» пройдут некоммерческие показы игровых короткометражных лент.
В Иркутском музтеатре поставили балет «Щелкунчик»13.12.2019
2019-12-13-05-14-29
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лучшим новогодним подарком для театральной публики Иркутска станет балет «Щелкунчик», поставленный в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Премьера постановки состоится 13 и 14 декабря. Телеинформ побывал на генеральной репетиции балета.
Сертификаты на приобретение музыкальных инструментов и микроавтобуса в честь юбилея вручили Иркутской областной филармонии13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сертификаты на приобретение музыкальных инструментов на шесть миллионов рублей и микроавтобуса вручили Иркутской областной филармонии в честь 80-летнего юбилея.
Иркутян приглашают на премьеру балета «Щелкунчик»12.12.2019
2019-12-12-08-54-38
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского 13 и 14 декабря состоится премьера классического балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
В Братском драмтеатре модернизируют механику сцены по проекту «Единой России»12.12.2019
Братск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Механическая система театральной сцены была смонтирована во время реконструкции здания бывшего кинотеатра в 2003 году и с тех пор морально и технически устарела. Благодаря федеральному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» в 2019 году стало возможным провести работы по модернизации механики сцены. На это была направлена основная часть финансирования – 5,5 млн рублей.
Директор иркутского театра кукол стал лауреатом Вахтанговской премии среди молодых театральных менеджеров России11.12.2019
2019-12-11-05-14-10
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов стал лауреатом Первой Вахтанговской премии в области организации театрального дела для молодых специалистов. Конкурс проходил в рамках фестиваля театральных менеджеров «Театр 2.1».
Иркутян ждут на ежегодную итоговую пленэрную выставку «Краски Сибири 2019»10.12.2019
2019-12-09-10-56-48
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 декабря в залах арт-галереи Dias откроется ежегодная итоговая пленэрная выставка «Краски Сибири 2019».  Масштабный творческий проект в этом году объединил 32 художника по всей России, сообщает пресс-служба галереи.
Иркутян приглашают на выставку «Немцы в российской истории»09.12.2019
2019-12-09-03-41-06
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея с 17 декабря по 20 января 2020 года будет работать передвижная выставка «Немцы в российской истории». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Читать все новости раздела «Культура»
Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске