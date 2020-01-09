На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга царской эпохи

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга дореволюционной эпохи.

Как сообщается на странице приюта в Фэйсбуке , книга попала к ним около полутора месяцев назад.

– Стояла на полке, но никто её не замечал, – написано в сообщении. – Год издания нам неизвестен, так как отсутствуют данные. По нашим подсчётам книге более 100 лет. Часть страниц сохранились хорошо, но есть страницы повреждённые. Твёрдый переплёт. Требуется реставрация. Такое издание на наших полках впервые за всё время существования Книжного приюта.

Книга является сборником молитв. Руководство приюта приняло решение продать ее на аукционе и приобрести на вырученные средства строительные материалы.