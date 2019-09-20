На последней уличной «Прогулке» 2019 года вспомнят историю иркутского радио

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Клуб молодых ученых «Альянс» завершает восьмой уличный сезон проекта «Прогулки по старому Иркутску». 24 сентября жителей и гостей областного центра приглашают узнать об истории городского радиовещания. Напомним, каждый вторник иркутские ученые и молодые исследователи приглашают всех желающих пройтись по улицам города, где раскрывают самые интересные факты из жизни представителей власти и простых иркутян 19-начала 20 веков. К каждой встрече издается специальная открытка. – В 1920-е годы ни телевидение, ни тем более интернет еще не захватили мир. Самое доступное и самое оперативное средство информации – радио. Оно было в каждом доме и почти не выключалось. Гимн страны в шесть утра, зарядка под пианино, новости отовсюду под названием «Последние известия», разные передачи и сигналы точного времени … Каждый слушатель назовет ту программу, с которой в его жизнь вошло радио. Радио не сразу стало масс-медиа, а лишь тогда, когда дотянулось до самых далеких уголков страны, – говорят организаторы проекта. Точной даты, когда началось регулярное массовое радиовещание в России, нет, проникновение радио в отдаленные ее регионы шло постепенно. В Москве началом считается октябрь 1924 года, в Иркутске – ноябрь 1929-го. 90 лет самой первой и главной государственной радиостанции региона – это история жизни огромного края в звуке, переданная голосами дикторов и корреспондентов. Проект «Прогулки по старому Иркутску» приглашает своих друзей пройтись по улицам Иркутска, связанным с радио, побывать там, откуда началось его становление, узнать, как менялось оно в эти годы, познакомиться с теми, кто делал радиоэфир тогда и сегодня. Автором прогулки выступит шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Иркутск» Надежда Кузнецова. КООРДИНАТЫ: Прогулка начнется по адресу: Иркутск, ул. Горького, 15. Начало в 18:00. Для входа в здание при себе иметь паспорт.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Телефон для справок: 8-902-519-21-78. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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