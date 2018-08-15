ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
15.05.2018

На заседании «Иркутского киноклуба» покажут студенческие работы факультета местного филиала ВГИКа

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 17 мая покажут студенческие работы факультета иркутского филиала Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.

Как сообщает пресс-служба музея, зрители увидят документальные короткометражные фильмы студентов первого и второго курсов иркутского филиала ВГИКа на разную тематику.

Начало в 18.30. Вход традиционно свободный. Адрес ул. Карла Маркса, 2.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске