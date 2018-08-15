На заседании «Иркутского киноклуба» покажут студенческие работы факультета местного филиала ВГИКа

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 17 мая покажут студенческие работы факультета иркутского филиала Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.

Как сообщает пресс-служба музея, зрители увидят документальные короткометражные фильмы студентов первого и второго курсов иркутского филиала ВГИКа на разную тематику.

Начало в 18.30. Вход традиционно свободный. Адрес ул. Карла Маркса, 2.