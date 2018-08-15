|Культура
|15.05.2018
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На заседании «Иркутского киноклуба» покажут студенческие работы факультета местного филиала ВГИКа
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Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 17 мая покажут студенческие работы факультета иркутского филиала Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.
Как сообщает пресс-служба музея, зрители увидят документальные короткометражные фильмы студентов первого и второго курсов иркутского филиала ВГИКа на разную тематику.
Начало в 18.30. Вход традиционно свободный. Адрес ул. Карла Маркса, 2.
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