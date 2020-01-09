«Неизвестная территория» – более 30 полотен новосибирского художника покажут иркутянам

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 10 января в иркутской арт-галерее «Диас» начинает работу выставка «Неизвестная территория» художника из Новосибирска Евгения Зарембы. Об этом сообщает пресс-служба арт-галереи.

– Нетривиальная живопись, интригующая абстрактностью и живописными нюансами, раскроет перед зрителями сложную алхимию творческих процессов автора. В экспозиции будут представлены более 30-ти живописных и графических полотен, объединенных метафизическим видением художника многогранности бытия, – отмечается в сообщении.

С помощью языка абстракции автор выступает в роли исследователя окружающего пространства. Аннулируя формы и образы, художник использует интуитивный подход в попытке осмысления и интерпретации природных процессов посредством цвета.

Используя простые природные символы, Евгений Заремба размышляет о ключевых моментах времени в жизни человека, моментах принятия тех или иных решений, когда он находится на границе между тем, что есть, и тем, что может произойти когда будет сделан выбор, от которого зависит всё его дальнейшее существование.