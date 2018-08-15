Об отце сибирских алмазов иркутяне узнают на «Прогулке» 21 августа

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей и гостей областного центра 21 августа приглашают на очередную «Прогулку по старому Иркутску». На встрече «Отец русских алмазов» участникам о первом декане геологического факультета ИГУ Михаиле Одинцове расскажет доктор геолого-минералогических наук, профессор Алексей Корольков.

Как сообщают организаторы, Клуб молодых ученых «Альянс», Михаил Михайлович Одинцов (годы жизни 1911-1980) родился в семье преподавателей. Всю жизнь любил чтение книг. Известен как знаток поэзии Серебряного века, сам писал хорошие стихи. Отличался широким кругозором и великолепной памятью. В 1936 году вопреки воле родителей окончил геолого-почвенно-географический факультет ИГУ. В поле составлял геологические карты и делал оценку месторождений железа, графита, корунда, строительных материалов и других. В годы войны руководил поисками, разведкой и добычей на севере Иркутской области стратегического сырья – слюды мусковита.

Главным делом его жизни стали прогноз и поиски алмазов в Сибири (очерк об этой истории публикует также портал для пожилых moi-goda.ru ).

Михаил Одинцов – инициатор и организатор первой Тунгусской (Амакинской) алмазной экспедиции 1947 года, успешная работа которой привела через несколько лет к открытию века – Якутской алмазоносной провинции. В 1949 году защитил докторскую диссертацию и стал первым деканом самостоятельного геологического факультета. С 1950 года – профессор. Среди коллег и студентов пользовался исключительным авторитетом и уважением. Иркутские геологи единодушно назвали его отцом сибирских алмазов. В экспедициях Михаила Одинцова сопровождал сын Константин Турицын, позже ставший известным геофизиком.

Также Михаил Одинцов был организатором строительства институтов и Академгородка в Иркутске. Руководил инженерно-геологическими исследованиями каскада Ангарских водохранилищ и геолого-геофизическими работами вдоль трассы БАМ. Опубликовал свыше 200 научных работ, подготовил двух докторов и семь кандидатов наук. Кавалер ордена Ленина и Трудового Красного Знамени.

КООРДИНАТЫ:

Место встречи – Дом специалистов по ул. Марата, 29. Начало в 18.00. Вход свободный.

Телефон для справок: 8-905-519-21-78, группы в соцсетях « Фэйсбук », « Вконтакте », « Одноклассники ».