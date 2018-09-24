«Облепиховое лето»: в Иркутске состоялась премьера первого фильма об Александре Вампилове

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 сентября на открытии кинофестиваля «Человек и Природа» провели премьерный показ игровой ленты «Облепиховое лето», основанной на жизни иркутского драматурга Александра Вампилова. Перед этим съёмочная группа рассказала журналистам, как создавался фильм.

Задумка фильма исходила от режиссёра Виктора Алфёрова, который вырос в Бурятии. Он отметил, что первоначальная идея картины была очень простой: снять фильм о судьбе человека, о котором он знал с детства.

– Для меня было удивительно, что огромное количество людей не знают его судьбу. Для меня это очень важно, потому вся энергия на съёмки была потрачена с этой мыслью, – говорит Виктор Алфёров. – Герой этого фильма – отец Вампилова, мать, его друг, семья. Это было моим принципиальным видением, решением и замыслом. Фильм называется «Облепиховое лето» по одной из цитат из писем самого драматурга.

Сценарист картины Ольга Погодина-Кузмина рассказала, что над историей о жизни Александра Вампилова кинематографисты работали очень серьёзно с полным погружением в материал – переписку драматурга, воспоминания о нём вдовы Ольги Вампиловой, людей, которые его знали. Несмотря на то, что основа ленты – документальная, сценарист настаивает на том, что это художественное осмысление истории.

– Постепенно сценарий менялся, вырастал. Главная задача, которая стояла перед нами, – рассказать не о писателе, а о человека, нашем старшем современнике. Это удивительно, когда понимаешь, что недавно ему бы исполнилось всего-навсего 80 лет, он мог бы принимать поздравления, много чего ещё написать. Эта трагическая судьба нас очень взволновала, – сказала она.

По словам Ольги Погодиной-Кузьминой, для неё образ Александра Вампилова – это образ провинциального интеллигента, человека, для которого нет «маленького персонажа», вызывающего пренебрежительное и чванливое отношение со стороны столичных звёзд.

Что касается главной роли в фильме, то, как говорят сценарист и режиссёр, это был тот случай, когда «звёзды сошлись». С актёром Андреем Мерзликиным они случайно познакомились на одном из мероприятий и поняли, что именно он должен выступить в образе иркутского драматурга.

– Это был опыт страшный, я боялся, пугался, но, тем не менее, режиссёр и сценарист картины нашли нужные слова, чтобы убедить, что мы все вместе войдём в этот омут и искореняя своё невежество, просвещая сами себя и, возможно, кто-то, кто посмотрит нашу картину, тоже что-то для себя откроет, – сказал Андрей Мерзликин.

Картину сняла киностудия «Лендок», а финансирование, хоть и небольшое обеспечил Минкульт РФ. Напомним, часть съёмок проходили в Иркутске, на берегу Байкала и в посёлке Кутулик Аларского района, где родился Александр Вампилов. На родине драматурга сняли ключевую сцену фильма.