Облкинофонд зовет иркутян 25 августа провести «Ночь в кино»

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд приглашает на акцию «Ночь кино» 25 августа. В Доме кино иркутянам покажут три отечественных фильма, отобранные путем народного голосования на сайте ТАСС.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в тройку лучших вошли военно-историческая лента «Танки» режиссера Кима Дружинина (2018), приключенческий фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина (2017) и семейная комедия «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко (2017). Гостей также ждет викторина с призами и развлекательная шоу-программа, будет работать кафе и фотозона.

Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Вход свободный.

Программа:

17.00 – «Последний богатырь» (режиссер Дмитрий Дьяченко), продолжительность 114 минут, 12+.

19.00 – Развлекательная программа.

20.00 – «Танки (режиссер Ким Дружинин), продолжительность 95 минут, 12+.

21.40 – «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин), продолжительность 98 минут, 12+.