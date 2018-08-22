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Культура
23.08.2018

Облкинофонд зовет иркутян 25 августа провести «Ночь в кино»

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд приглашает на акцию «Ночь кино» 25 августа. В Доме кино иркутянам покажут три отечественных фильма, отобранные путем народного голосования на сайте ТАСС.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в тройку лучших вошли военно-историческая лента «Танки» режиссера Кима Дружинина (2018), приключенческий фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина (2017) и семейная комедия «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко (2017). Гостей также ждет викторина с призами и развлекательная шоу-программа, будет работать кафе и фотозона.

Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Вход свободный.

Программа:

  • 17.00 – «Последний богатырь» (режиссер Дмитрий Дьяченко), продолжительность 114 минут, 12+.
  • 19.00 – Развлекательная программа.
  • 20.00 – «Танки (режиссер Ким Дружинин), продолжительность 95 минут, 12+.
  • 21.40 – «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин), продолжительность 98 минут, 12+.

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