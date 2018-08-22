|Культура
|23.08.2018
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Облкинофонд зовет иркутян 25 августа провести «Ночь в кино»
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Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд приглашает на акцию «Ночь кино» 25 августа. В Доме кино иркутянам покажут три отечественных фильма, отобранные путем народного голосования на сайте ТАСС.
Как сообщает пресс-служба регправительства, в тройку лучших вошли военно-историческая лента «Танки» режиссера Кима Дружинина (2018), приключенческий фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина (2017) и семейная комедия «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко (2017). Гостей также ждет викторина с призами и развлекательная шоу-программа, будет работать кафе и фотозона.
Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Вход свободный.
Программа:
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