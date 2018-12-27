Очередную встречу иркутского клуба «Арт-техника» посвятят советскому автопрому

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Музейная студия Иркутского областного краеведческого музея продолжает цикл встреч клуба «Арт-техника». Встреча под названием «Советский автопром – вторичность или оригинал?» состоится 4 января в 12.00, сообщает пресс-служба музея.

«Советский и российский автопром долгое время вызывал пренебрежение и иронию. Заслуженно или нет, но его упрекали во многом. В отсталости, вторичности, неоригинальности и низком качестве, – пишет пресс-служба. – Доказать, что это не так – проще простого. Достаточно проследить основные вехи истории послевоенной автомобильной промышленности СССР».

Посетители смогут сделать это Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея на очередной встрече клуба «Арт-техника»: «Советский автопром – вторичность или оригинал?».