ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Культура
28.12.2018

Очередную встречу иркутского клуба «Арт-техника» посвятят советскому автопрому

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Музейная студия Иркутского областного краеведческого музея продолжает цикл встреч клуба «Арт-техника». Встреча под названием «Советский автопром – вторичность или оригинал?» состоится 4 января в 12.00, сообщает пресс-служба музея.

«Советский и российский автопром долгое время вызывал пренебрежение и иронию. Заслуженно или нет, но его упрекали во многом. В отсталости, вторичности, неоригинальности и низком качестве, – пишет пресс-служба. – Доказать, что это не так – проще простого. Достаточно проследить основные вехи истории послевоенной автомобильной промышленности СССР».

Посетители смогут сделать это Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея на очередной встрече клуба «Арт-техника»: «Советский автопром – вторичность или оригинал?».

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске