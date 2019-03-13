Очередную встречу из цикла «Сто лиц Восточной Сибири» посвятят 285-летию Тельминской мануфактуры

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 20 марта приглашают на встречу, посвященную 285-летию старейшего промышленного предприятия Восточной Сибири – Тельминской мануфактуры. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Сто лиц Восточной Сибири».

Во встрече примут участие энтузиасты возрождения производства в Тельме. Также у посетителей будет возможность увидеть редкие материалы из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Кстати, как сообщает пресс-служба организации, с 20 марта большая часть встреч цикла будет проходить в экспозиционном отделе «Окно в Азию».

– Вызванная на свет нуждами Великой Северной экспедиции Беринга Тельминская фабрика много раз горела, меняла собственников, останавливала и перепрофилировала производство, – отметил научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Ермаков. – Десятки тысяч других предприятий мира за эти три сотни лет не пережили капризов рынка, промышленных и социальных революций, износа фондов… Тельма же всякий раз умела выжить на новом историческом повороте. Сейчас ее корпуса вновь стоят в запустении. Но, возможно, это еще не конец истории.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17.30 по адресу: Иркутск, ул. 3 июля, 21А. Вход свободный.