|Культура
|13.03.2019
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Очередную встречу из цикла «Сто лиц Восточной Сибири» посвятят 285-летию Тельминской мануфактуры
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Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 20 марта приглашают на встречу, посвященную 285-летию старейшего промышленного предприятия Восточной Сибири – Тельминской мануфактуры. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Сто лиц Восточной Сибири».
Во встрече примут участие энтузиасты возрождения производства в Тельме. Также у посетителей будет возможность увидеть редкие материалы из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Кстати, как сообщает пресс-служба организации, с 20 марта большая часть встреч цикла будет проходить в экспозиционном отделе «Окно в Азию».
– Вызванная на свет нуждами Великой Северной экспедиции Беринга Тельминская фабрика много раз горела, меняла собственников, останавливала и перепрофилировала производство, – отметил научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Ермаков. – Десятки тысяч других предприятий мира за эти три сотни лет не пережили капризов рынка, промышленных и социальных революций, износа фондов… Тельма же всякий раз умела выжить на новом историческом повороте. Сейчас ее корпуса вновь стоят в запустении. Но, возможно, это еще не конец истории.
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