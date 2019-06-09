Очередную встречу «Ста лиц Восточной Сибири» посвятят столетию со дня рождения Николая Салацкого

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» 13 июня состоится встреча из цикла «Сто лиц Восточной Сибири», посвященная 100-летию со дня рождения Николая Салацкого – одного из самых знаменитых руководителей Иркутска 20 века.

– Феномен Салацкого в иркутской истории еще не раскрыт до конца. Интерес вызывает факт, что человек, занимавший пост председателя горисполкома, изначально располагая довольно небольшими техническими возможностями, сумел использовать их для собственного развития, – сообщает пресс-служба музея.

В конце встречи посетителей ждет викторина с книгой мемуаров Николая Салацкого в качестве приза.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17.30. Адрес: Иркутск, ул. 3 июля, 21А. Вход свободный.