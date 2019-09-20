Определен победитель Фестиваля уличного кино в Иркутске

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги прошедшего в Иркутске 10 августа Всемирного фестиваля уличного кино. Жители города под открытым небом посмотрели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовали за понравившийся светом фонариков и телефонов.

На днях устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Победителем зрительского голосования стал фильм «Болванка».

– Спасибо жителям Иркутска за то, что пришли на фестиваль. Все 10 авторов, представленных в конкурсной программе, еще только начинают свой путь в профессии, и им жизненно необходима честная оценка широкой публики. Через три-пять лет вы увидите их большое кино в кинотеатрах и сможете сказать: «А ведь я голосовал за этого паренька (девушку) на поляне своего города!», – отметили организаторы мероприятия.

Всего в Фестивале уличного кино 2019 принимает участие более 1100 городов и населенных пунктов. В октябре результаты голосования в каждом городе будут суммированы, после чего будет озвучен народный победитель. Он получит полтора миллиона рублей.

Кстати, команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров «А4» с призовым фондом в 1 миллион рублей. В прошлом году председателем жюри выступил Валерий Тодоровский, в этом году экспертами стали кинорежиссер Алексей Попогребский, сценарист, автор фильмов «Притяжение», «Лед», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Оставить заявку можно на сайте проекта .