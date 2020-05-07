Опубликован перечень онлайн-мероприятий в Приангарье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области праздничные мероприятия 9 мая пройдут дистанционно или в онлайн-формате. К акциям смогут присоединиться тысячи человек по всей территории области, сообщает пресс-служба губернатора.

В 12:00 состоится акция «Окна Победы». Желающим необходимо выйти на балконы своих квартир или выглянуть в окно и всем вместе спеть песни-символы Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – «Катюша» и «День Победы». Одновременно композиции прозвучат на радио МСМ (102,1 FM).

В 15.00 почтить память о погибших в войне предлагается минутой молчания. Для этого по всем радиоканалам будет транслироваться звук метронома.

Завершится празднование Дня Победы акцией «Свет памяти». В 22:00 всем жителям России в знак памяти предлагается зажечь в своих окнах фонарики и поставить портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. Эта акция станет аналогом шествия Бессмертного полка.

Также областные учреждения культуры подготовили программу, посвященную 75-летней годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. Концерты, спектакли, выставки картин и кинохроника будут доступны к просмотру 9 мая весь день на официальных сайтах учреждений, YouTube-каналах, а также в социальных сетях.

Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского :

Трансляция записи благотворительного концерта «От героев былых времен…».

Тематические публикации, очерки и рассказы о деятельности Иркутского театра музыкальной комедии в военные годы.

Серия песен и стихов на тему военных лет от Детского музыкального театра «Стрекоза».

Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова :

Трансляция записи концерта песен военных лет «На всю оставшуюся жизнь!».

Иркутская областная филармония :

Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра. Спектакль «До свидания, мальчики».

Праздничный концерт в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии.

Театр-студия «Театр Пилигримов» :

Хор памяти. Исполнение песни из спектакля «Милосердие под запретом».

Иркутский областной художественный музей имени Сукачева :

Трансляция фильма творческой группы «Алтера» об акции «Бессмертный полк» в Иркутске в 2018 году «Я вернусь в Бессмертном полку».

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» :

Виртуальная экскурсия – презентация экспозиции «И тыл был фронтом». Рассказ о жизни сибирской деревни в годы Великой Отечественной войны.

Иркутский областной кинофонд :

Фильм «Бессмертный полк» из кинолетописи Иркутской области «Земля у Байкала» 2015 и 2016 годов.

Ролик «Бессмертный полк кинофонда».

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» :

Прямой эфир с режиссером-поставщиком премьерного спектакля «Возвращайся!».

Литературный онлайн-марафон «В мае 45-го!».

Черемховский драматический театр имени Гуркина :

Видеоконцерт «Вспомнить никогда не поздно».

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского :

Онлайн-марафон «Иркутский Бессмертный полк онлайн».

Видеобзор «Свидетель войны – «Восточно-Сибирская правда».

Анонс нового аудиогида «Иркутские эвакогоспитали Великой Отечественной войны».

Чтение о войне и Великой Победе. Из цикла публикаций #молчановка_читает.

Иркутский областной театр юного зрителя имени Вампилова :

Трансляция на ТК «Аист» записи спектакля «Победитель» по мотивам произведений Виктора Астафьева и воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского (инсценировка Александра Гречмана).

Иркутский областной Дом народного творчества :

Культурно-просветительский онлайн-проект «Артисты Победы», в рамках областного фестиваля Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!».

Иркутское театральное училище :

Серия песен военных лет в исполнении преподавателей и студентов училища.

Трансляция праздничного концерта, посвященного юбилею Победы.

Иркутский областной колледж культуры :

Трансляция праздничного концерта «Памяти Великой Победы…».