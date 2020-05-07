Опубликован перечень онлайн-мероприятий в Приангарье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области праздничные мероприятия 9 мая пройдут дистанционно или в онлайн-формате. К акциям смогут присоединиться тысячи человек по всей территории области, сообщает пресс-служба губернатора.
В 12:00 состоится акция «Окна Победы». Желающим необходимо выйти на балконы своих квартир или выглянуть в окно и всем вместе спеть песни-символы Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – «Катюша» и «День Победы». Одновременно композиции прозвучат на радио МСМ (102,1 FM).
В 15.00 почтить память о погибших в войне предлагается минутой молчания. Для этого по всем радиоканалам будет транслироваться звук метронома.
Завершится празднование Дня Победы акцией «Свет памяти». В 22:00 всем жителям России в знак памяти предлагается зажечь в своих окнах фонарики и поставить портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. Эта акция станет аналогом шествия Бессмертного полка.
Также областные учреждения культуры подготовили программу, посвященную 75-летней годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. Концерты, спектакли, выставки картин и кинохроника будут доступны к просмотру 9 мая весь день на официальных сайтах учреждений, YouTube-каналах, а также в социальных сетях.
УОБО, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском Бурятском округе проходят дистанционные мероприятия к 75-летию Победы. Исторические, образовательные и творческие проекты широко реализуются в интернете, сообщает пресс-служба главы региона.
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области праздничные мероприятия 9 мая пройдут дистанционно или в онлайн-формате. К акциям смогут присоединиться тысячи человек по всей территории области, сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Праздничный концерт ко Дню Победы, традиционно проходящий в сквере имени Кирова, в этом году проведут в онлайн-формате, сообщает пресс-служба благотворительного фонда имени Юрия Тена.
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей с 7 мая запустил новую онлайн-выставку «Вдохновение для Победы». Зрителям представлено 14 агитплакатов из фондов учреждения.
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне Иркутский областной художественный музей имени Сукачева откроет две новые выставки в онлайн-режиме.
Братск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Центральную детскую библиотеку имени Юрия Черных поступили около 400 экземпляров новых книг. Учреждение модернизируют в рамках нацпроекта «Культура», в перспективе она станет одной из семи модельных библиотек Иркутской области.
Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - 1 мая 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале «Всё ТВ» состоится большой онлайн-концерт группы «Звери». Об этом сообщает пресс-служба Ростелекома.
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском органном зале 1 мая проведут онлайн-концерт из цикла «Sax&Organ», который отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщается на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Кинотеатры в России продолжают оставаться закрытыми и в связи с этим несут колоссальные убытки. Список фильмов, которые должны были выйти в прокат, а теперь перенесены на неопределенный срок, становится все шире. И в связи с этим многие из них могут так и остаться незамеченными. Редакция Телеинформа решила рассказать о запланированных премьерах мая просто для того, чтобы потом их не пропустить и посмотреть хотя бы дома. Подробности - в очередном кинообзоре от Телеинформа.
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд 30 апреля представит онлайн-премьеру короткометражного фильма и встречу с иркутским режиссёром, главой Иркутского отделения Лиги экспериментального кино Геннадием Кузнецовым. Об этом сообщил сам режиссёр.
Братск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году Центральная детская библиотека имени Юрия Черных победила в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек. Как отметил депутат Госдумы Андрей Чернышев, было рассмотрено более 500 заявок со всей страны, проект братчан вошел в число лучших. Это единственная библиотека Иркутской области, которая стала участником нацпроекта в 2020 году.
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 апреля в арт-галерее «Диас» состоится онлайн-открытие персональной выставки иркутского художника Сергея Жилина «Антология пейзажа». Об этом сообщает пресс-служба галереи.
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Международный день танца и Международный день джаза на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра имени Загурского пройдет онлайн-показ двух концертов.
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд презентовал трейлер к документальному фильму «Corps Diplomatique» о легендарном Эмире Кустурице и его музыкальной группе «The No Smoking Orchestra».
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клуб молодых ученых «Альянс» 28 апреля приглашает на первую уличную встречу девятого сезона проекта «Прогулки по старому Иркутску». Ее тема: «ВСЖД в годы Великой Отечественной войны». В связи с режимом самоизоляции мероприятие пройдет в онлайн-режиме.
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственные библиотеки Иркутской области присоединяются к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая пройдет по всей стране 25 апреля в режиме онлайн. В этом году её тема - Великая Отечественная война.
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятнадцать театров Иркутской области подали заявки на пятый конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Прием документов завершился 20 апреля, сообщают организаторы.
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС, «Литературная газета» и Российская государственная детская библиотека совместно с Министерством культуры Российской Федерации запускают специальную акцию ко Всемирному дню книги в рамках проекта «В сказку – из дома». К всероссийскому движению волонтеров-сказочников присоединятся известные российские писатели, а также актеры, озвучивающие любимых персонажей детских мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» приглашает всех, кто скучает по прогулкам, живому общению, городским активностям, на грандиозное онлайн-шоу Вадима Самойлова («Агата Кристи»), которое пройдет 22 апреля в прямом эфире из Екатеринбурга.
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рок-дива Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» 24 апреля выступят с сольным концертом «…И все будет хорошо!» в рамках «Шоу ON!», совместного проекта Сбербанка и Okko. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Артисты Иркутской области запустили акцию #седьмая симфония в поддержку волонтеров-медиков. Она проводится при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области с 20 апреля по 1 мая.
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд и кинокомпания Юрия Яшникова приглашают жителей Приангарья на творческую встречу с Дмитрием Певцовым. Трансляция состоится на официальном Youtube-канале облкинофонда 24 апреля в 20:00.
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского 25 апреля примет участие во Всероссийской акции «Библионочь». Сквозная тема всех мероприятий акции 2020 года посвящена Году памяти и славы в Российской Федерации, сообщает пресс-служба билиотеки.
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Прием заявок на участие в фестивале «Фронтовая концертная бригада» продлен до конца апреля. Об этом заявили организаторы – Министерство культуры и архивов Приангарья и Иркутский областной Дом народного творчества.
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд на своём ютуб-канале 17 апреля проведёт онлайн-встречу с режиссёром Виктором Алфёровым, снявшим фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове. Об этом сообщает пресс-служба кинофонда.
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В эти трудные дни тысячи наших соотечественников – медработников, коммунальщиков, волонтеров - остаются на рабочих местах, чтобы обеспечивать жизнедеятельность российских городов. Чтобы поддержать в них боевой дух борьбы с эпидемией, 11 апреля десятки видных деятелей отечественной культуры выступили со сцены Большого театра. Был в их рядах и представитель Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Обменные гастроли в режиме онлайн впервые состоятся в Иркутской области. Их проведут Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» и Томский областной театр куклы и актёра «Скоморох» имени Виндермана.
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт «Сохрани мою речь навсегда» из цикла «Великие влюбленные» состоится в Иркутской областной филармонии 16 апреля. Артисты решили провести его, несмотря на режим самоизоляции. Выступление покажут на YouTube-канале филармонии.
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - После пандемии коронавируса мир не будет прежним, обещают нам свидетели «нового апокалипсиса». COVID-19, поражающий в большей степени благополучные страны, продолжает свое победное шествие по планете, обрушивая национальные экономики и порождая волну паники и страха среди населения.
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В дни международного книжного фестиваля «КнигаМарт» в Иркутске состоялся премьерный показ документального фильма «Адмирал Колчак. Незаконченная история». Его сняла московский режиссер, сценарист, продюсер, член гильдии кинорежиссеров РФ и гильдии неигрового кино Елена Демидова. Телеинформ побеседовал с автором киноленты.
Иркутск, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музыкальный театр Загурского запустил виртуальный 3D-тур. Он охватывает зрительскую часть театра: кассовую зону, гардероб, фойе первого и второго этажа, балкон, зрительный зал, включая сцену и оркестровую яму.