От иконописи до современности – иркутян зовут в музей посмотреть на русские натюрморты

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея 30 августа открывается выставка «Русский натюрморт: эволюция жанра». Экспозиция из собрания музея и мастерских художников ставит своей целью проследить жизнь вещи в произведениях искусства разных эпох начиная с Древней Руси и заканчивая современностью.

Музей впервые предлагает рассмотреть натюрморт в столь широком концептуальном и временном масштабе, сообщает пресс-служба учреждения. Иркутянам покажут произведения иконописи, в частности, изображение жертвенной чаши во время тайной молитвы трех апостолов – Святой Троицы, и тем самым подчеркнуть особенность русского натюрмортного жанра.

– С первых шагов своего развития русский натюрморт несет собою витальные и сакральные, а значит жизненные и духовные смыслы для человека. Богатая живописная и графическая коллекция натюрморта русских художников с середины 19 века и через весь 20 век вводит зрителя в мир предметов и вещей и показывает, насколько он и мир искусства едины, цельны. А включение в экспозицию произведений керамики и фарфора, а также объектов актуального искусства (из мастерских художников), показывает, как велика ответственность творца перед изображением вещного мира и насколько важна ответная реакция зрителя, – говорят в музее.

Экспозиция сопровождается подробными аннотациями, позволяющими проследить развитие натюрморта как одного из основных жанров изобразительного искусства.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 30 августа в главном здании Иркутского областного художественного музея имени Сукачева по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 5. Она будет работать до 21 октября 2018 года. Вход на открытие свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 34-01-46.