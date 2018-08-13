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Культура
13.08.2018

От живописи до музыки – иркутянам предложат постичь хаос через разные виды искусства

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства в Иркутске 17 августа открывается международная выставка «Предположенное другое – метафора хаоса». В экспозиции работы представят из Австрии, Германии, Японии и России, сообщает пресс-служба художественного музея.

Выставка – художественный проект группы художников «Центавр» (Австрия, Германия). Они через различные виды искусства предлагают зрителям задуматься над понятием хаоса как универсальной и неодолимой формой человеческого бытия. В экспозиции участвуют произведения живописи, графики, скульптуры, поэзии, фотографии, музыки и видео.

Через различные виды искусства авторы пытаются постичь хаос как универсальную и неодолимую форму человеческого бытия, осмыслить хаотические структуры и их сюрреальные проявления.

В выставочном проекте принимают участие работы австрийца Эрвина Кенига (живопись, графика, поэзия), немки Людмилы Вольф (фотография), японского автора Даи Фуджикура из Японии (музыка, видео), а также иркутского скульптора Льва Серикова.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка откроется 17 августа в 16.00 в Галерее сибирского искусства по адресу: улица К. Маркса, 23.
  • Вход на открытие – свободный.
  • Экспозиция будет работать до 23 сентября 2018 года.
  • Телефон для справок: 8(3952)21-70-65.

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