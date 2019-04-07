Иркутский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Памятник Александру Вампилову в Листвянке включили в реестр объектов культурного наследия. Его содержание передано в ведение государства. Об этом сообщает Культурный центр Александра Вампилова.

Монумент, установленный в 1992 году, до настоящего времени не был официально зарегистрирован. Органы власти не могли взять его на содержание, поскольку не было необходимых документов, не пройдены экспертизы, которые позволили бы признать памятник объектом культурного наследия.

Расходы на обслуживание монумента делили между собой иркутский ТЮЗ и Культурный центр Александра Вампилова.

СПРАВКА:

Памятник Александру Вампилову в Листвянке открыт в день 20-летия со дня гибели драматурга.