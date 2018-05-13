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14.05.2018

Памятник Владимиру Высоцкому в образе Глеба Жеглова установили в Ангарске

Ангарск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 11 мая установили памятник Глебу Жеглову – одному из главных персонажей культового советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Его сыграл известный поэт и актер Владимир Высоцкий.

Памятник установлен в обустраивающемся парке «Отражение Советского Союза», который расположен в 7А микрорайоне, сообщается в группе Фонда наследия русской культуры и духовности «Отражение» в соцсети «Фэйсбук». На площади в 15 тысяч кв метров планируется установить еще несколько монументальных групп, посвященных победам и достижениям российского народа.

Фото со страницы фонда в соцсетях

Открытие памятника Глебу Жеглову было приурочено к 40-летию с начала съемок легендарного сериала. К созданию «Места встречи…» приступили 10 мая 1978 года.

Кстати, в фонде отмечают, что ангарский памятник Глебу Жеглову – второй в России. Первый установлен в Москве на ступенях здания полиции на Петровке, 38.

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