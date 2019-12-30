По инициативе Игоря Кобзева и Сбербанка в Тулуне выступил хор Турецкого

Тулун, 8.01.20 ("Телеинформ"), - Хор Турецкого выступил 7 января с концертом в Тулуне. Арт-группа приехала в город по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева при поддержке правительства региона и Сбербанка.

- Время режима ЧС наш регион испытало на прочность, на умение помогать друг другу и на стойкость характера. Сбербанк выступил организатором творческой встречи, чтобы с помощью хора Турецкого еще раз поддержать тулунчан и нижнеудинцев, подарить им частичку нашего тепла и души,- рассказала заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

Послушать хор пришли жители Тулуна. Концерт был благотворительным.

- Вся страна переживала стихийное бедствие, которое произошло в Тулуне. Поэтому ещё в прошлом году возникла идея приехать сюда и сделать людям праздник. И мы приехали в это место, чтобы люди поняли, что они не одни, что о них заботится правительство, заботится вся страна. Я уверен, что глава региона приложит все силы, чтобы этот город жил лучше, чем до стихии, - отметил руководитель хора Михаил Турецкий.

Для жителей приезд московских звезд стал настоящим подарком. Напомним, что восстановительные работы на пострадавших территориях продолжаются.

- Люди, которые пережили паводок, испытали сильный стресс, а музыка лечит. От всех жителей региона и Тулуна благодарю Михаила Борисовича Турецкого, который сделал такой подарок для тулунчан, - отметил Игорь Кобзев.

Также глава региона рассказал, что в конце 2020 года хор Турецкого снова приедет в Тулун, сообщает пресс-служба губернатора.