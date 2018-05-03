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04.05.2018

По Иркутску 9 мая будет курсировать «Синий троллейбус Булата Окуджавы»

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая, в День победы, запустят «Синий троллейбус Булата Окуджавы». Горожан приглашают совершить на нём «путешествие сквозь пространство и время», сообщает иркутский областной КСП «Мост».

На передвижной площадке в импровизированном концерте прозвучат песни о Великой Отечественной войне Булата Окуджавы и других бардов и песни военных лет.

Вечером, в 18.30, на палубе ледокола «Ангара» начнётся концерт бардовской и военной песни «Простите пехоте».

КООРДИНАТЫ:

  • «Синий троллейбус» будет отправляться в путь в 14:00, 15:30 и 17:00 с остановки «Художественный музей» со стороны улицы Свердлова.
  • Из-за ограниченности пространства о местах организаторы просят позаботиться заранее по телефону: 89025611360.
  • Вход свободный.

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