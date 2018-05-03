|Культура
|04.05.2018
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По Иркутску 9 мая будет курсировать «Синий троллейбус Булата Окуджавы»
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Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая, в День победы, запустят «Синий троллейбус Булата Окуджавы». Горожан приглашают совершить на нём «путешествие сквозь пространство и время», сообщает иркутский областной КСП «Мост».
На передвижной площадке в импровизированном концерте прозвучат песни о Великой Отечественной войне Булата Окуджавы и других бардов и песни военных лет.
Вечером, в 18.30, на палубе ледокола «Ангара» начнётся концерт бардовской и военной песни «Простите пехоте».
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