Под Иркутском состоится первый в мире фестиваль русской оперы

Иркутский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Иркутском с 10 по 18 августа пройдет первый в мире фестиваль русской оперы. Об этом стало известно 4 июня на пресс-конференции в Иркутской областной филармонии. Как рассказал главный дирижер губернаторского симфонического оркестра филармонии Илмар Лапиньш, в мире проходят международные конкурсы итальянской оперы, немецкой оперы, но нет конкурса русской оперы. Из этого родилась идея проведения фестиваля русской оперы в Иркутской области. Проводить фестиваль планируется на площадке архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутском районе. Напомним, в прошлом году там впервые была организована оперная постановка под открытым небом – гостям представили «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова. Как отметил Илмар Лапиньш, в этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого композитора. Поэтому на этот раз в рамках первого фестиваля русской музыки в «Тальцах» представят две его оперы. Гости еще раз увидят «Царскую невесту», а также премьерную постановку «Золотого петушка». Кроме того, планируется гала-концерт. На нем прозвучат малоизвестные и никогда не исполнявшиеся в Иркутске арии и увертюры из опер по произведениям Льва Толстого. Также в его рамках будут представлены фрагменты из опер Николая Римского-Корсакова. Директор филармонии Ирина Касьянова напомнила, что поводом для постановки «Золотого петушка» можно считать не только юбилей композитора, но и 220-летие Александра Пушкина. Для постановок планируется привлечь как иркутских музыкантов и исполнителей, так и гостей из других регионов и стран. В частности, уже точно известно, что участие в них примут сербский баритон Желько Андрич, тенор Мариинского театра (Санкт-Петербург) Савва Хастаев, бас московской «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров. Вообще, как сообщили организаторы, состав исполнителей «Царской невесты» сохранится на 90%, исполнители «Золотого петушка» пока уточняются. Ставить новую оперу будет молодой режиссер Елизавета Корнеева. Ирина Касьянова отметила, что в этом году при организации постановок в «Тальцах» планируется провести работу над прошлогодними ошибками. В частности – решить проблему с освещением – в какой-то момент солнце било зрителям прямо в глаза; со звуком – в прошлом году, хоть и были приглашены лучшие в регионе специалисты, звучание оставляло желать лучшего. Она также рассказала, что такие постановки под открытым небом на уникальной площадке «Тальцов» – это отличная перспектива для развития культурного туризма в регионе. В частности, уже в этом году туда намерены специально приехать гости из Австрии и Германии. Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич заявила, что на фестиваль и постановку «Золотого петушка» в этом году из областного бюджета выделено 6,8 млн рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутский район

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