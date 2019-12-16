Представительница Иркутской области участвует в вокальном конкурсе «Новая Звезда»

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Представительница Иркутской области Людмила Скрягина принимает участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», который проводит телеканал «Звезда» при поддержке министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В творческом соревновании представлены исполнители от каждого из 85 регионов России. Их выступления оценивает жюри. Первый тур конкурса состоится 31 декабря, полуфиналы и финал – со 2 по 4 января 2020 года.

В эти дни пройдет масштабное голосование среди зрителей. В итоге будет определено два победителя. Одного выберет жюри проекта, второго – телезрители путем голосования. Главный приз – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение артиста.

Людмиле Скрягиной, которая представляет на конкурсе Иркутскую область, 21 год. Она является студенткой факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры. Свой первый альбом из 10 песен девушка записала в шесть лет. К 11 годам у неё было три альбома. Людмила Скрягина играет на фортепиано и ударных, пишет песни и музыку. Является лауреатом различных вокальных конкурсов.