|Культура
|10.08.2018
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Премьерой 78-го театрального сезона в Иркутском музтеатре станет «Собака на сене»
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Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первой премьерой 78-го театрального сезона в Иркутском музыкальном театре имени Загурского станет музыкальная комедия «Собака на сене» композитора Геннадия Гладкова по мотивам пьесы испанского драматурга Лопе де Вега.
Как отмечают в пресс-службе театра, комедия, созданная в 1618 году, актуальна и сегодня, ведь речь в ней идет о том, способна ли любовь преодолеть сословные препятствия.
Красота и богатство молодой неаполитанской вдовы графини Дианы привлекает многих соискателей её руки. Но она в смятении: её сердцем завладел секретарь Теодоро, правда, он не знатен, поэтому в душе Дианы идёт постоянная борьба – любовь или сословная спесь. Ситуация осложняется ещё и тем, что Теодоро симпатизирует служанке Марселе. Ревность разрывает сердце Дианы. Теодоро не понимает свою госпожу. Графиня то даёт ему надежду, то отталкивает его. Неизвестно чем бы закончилась эта история, но в судьбе Теодоро принимает участие его пройдоха – слуга Тристан. Итак, будет много бурь, объяснений, пощёчин, но любовь всё же восторжествует, резюмируют в театре.
Режиссер постановки Ирина Мякишева, дирижер Михаил Тарасов, балетмейстер Людмила Цветкова, сценография Владимира Авдеева (Новосибирск), художник по костюмам Наталья Убрятова, хормейстеры: Наталья Ладыгина, Ульяна Чугуевская.
Главные роли исполняют:
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