|Культура
|09.04.2019
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«Прогулки по старому Иркутску» 21 апреля поедут на родину Александра Вампилова
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Аларский район, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Прогулки по старому Иркутску» открывают свой восьмой уличный сезон поездкой 21 апреля в поселок Кутулик Аларского района по «вампиловским» местам. Об этом сообщают организаторы, клуб молодых ученых «Альянс».
Сам Александр Вампилов в 1968 году написал: «В Кутулике, возможно, вы никогда не бывали, но из окна вагона вы видели его наверняка… Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный… В Кутулике у меня прошли детство и школьные годы… Нет, что и говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным, и нигде, если долгая непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы пахнут здесь сильней, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен…».
Участники поездки побывают в мемориальном музее Александра Вампилова, проедут по поселку по местам, связанным с драматургом и его семьей.
Александр Вампилов (в центре). Фото предоставлено организаторами
– Напомним, что мама драматурга Анастасия Прокопьевна преподавала математику, была завучем школы, инспектором Аларского районо. Отец Валентин Никитич знал пять языков, до революции был репетитором сына иркутского генерал-губернатора, преподавал русскую литературу, но был расстрелян, когда сыну было полгода. В 1954 году из Кутулика он уехал покорять Иркутск, – говорят организаторы.
Целый день с Александром Вампиловым помогут прожить заведующая мемориальным музеем Александра Никифорова и заведующая залом художественной литературы межпоселенческой центральной библиотеки имени Александра Вампилова Тамара Попова.
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