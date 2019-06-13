Зима, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Прогулки по старому Иркутску» 22 июня отправятся в Зиму. Об этом сообщают организаторы.

Экскурсия по Зиме познакомит желающих с известными купцами начала 20 века. Вторая часть прогулки будет посвящена Евгению Евтушенко. Участники побывают в доме-музее поэзии, ознакомятся с его экспозицией и творчеством местных поэтов.

Авторами прогулки выступят главный библиотекарь библиотеки семейного чтения имени Нины Войновской Светлана Гаврилова и заведующая домом-музеем поэзии Лидия Евинова.

– На стыке 19 и 20 веков самыми известными фамилиями в городе стали купеческие. Так, дом Юстина Бутовича, срубленный старинным дедовским способом, называли «Иллюзион». Он был построен в 1914 году, в нем размещались иллюзион, гостиницы, картежный стол, буфет. 20 марта 1915 года купец открыл платную библиотеку, – отмечают организаторы.

Лейба Меерович был «самым любимым купцом» в городе. Все жители, которые выращивали капусту на продажу, продавали только ему. Жил он на 3-й улице, а в его доме был единственный на округу электрический звонок.

Постройка железной дороги привела в Зиму пивовара Миллера. Он построил пивоваренный завод, пиво пользовалось большим спросом у населения. После революции завод разобрали на кирпичи.

КООРДИНАТЫ:

Отъезд по предварительной регистрации в субботу, 22 июня, в 08:00 утра от автостоянки по адресу: ул. Ленина, 14. Возвращение в Иркутск в 21:00-22:00.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +79021771191 (Анна), +79025192178 (Алексей).