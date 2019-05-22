«Прогулки по старому Иркутску» пройдут по местам поэта Анатолия Кобенкова

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередная встреча в рамках «Прогулок по старому Иркутску» будет посвящена поэту Анатолию Кобенкову.

Как сообщают организаторы, Анатолий Кобенков родился в 1948 году в Хабаровске, а умер в 2006 году в Москве. Он был поэтом, писателем, эссеистом. Жил в Биробиджане, Ангарске, Иркутске; с 2005 года – в Москве. Работал слесарем, геологом, редактором заводского радио, корреспондентом газеты «Советская молодежь». Возглавлял в течение семи лет Иркутское отделение Союза российских писателей. Редактор-составитель иркутских альманахов «Зеленая лампа» и «Иркутское время», автор двенадцати поэтических книг и сборника литературных эссе, посвященных творчеству поэтов Сибири; переводчик. Стал основателем и организатором Фестиваля поэзии на Байкале, который с 2016 года носит его имя.

Авторы «Прогулки по старому Иркутску» о жизни и профессиональной деятельности известного иркутского поэта Анатолия Кобенкова – историк Станислав Гольдфарб, поэт Анна Асеева – приглашают всех на нее во вторник, 28 мая.

КООРДИНАТЫ:

Начало прогулки у дома по ул. Степана Разина, 12 (остановка трамвая «Чкалова» (Планетарий). Начало в 18:00. Вход свободный.

По всем вопросам: +79025-192178

СПРАВКА:

Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» продолжают восьмой сезон проекта «Прогулки по старому Иркутску». Каждый вторник иркутские ученые и молодые исследователи приглашают всех желающих горожан и гостей города пройтись по улицам Иркутска и познакомиться с жизнью известных людей или знаковыми событиями 19-20 веков. К каждой встрече издается специальная открытка.