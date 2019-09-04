«Прогулки по старому Иркутску» расскажут о «квартирном вопросе» в годы революции и Гражданской войны

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» продолжает восьмой сезон проекта «Прогулки по старому Иркутску». На встрече 10 сентября расскажут о «квартирном вопрос» и жилищном быте многих иркутян в прошлом веке.

Как сообщают организаторы «Прогулок», автор этой лекции - старший преподаватель международного института экономики и лингвистики Иркутского государственного университета, помощник президента ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс» Анна Ильина.

Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и иркутян. И сделал он это примерно в то же самое время – во время революции и Гражданской войны, во время полной неразберихи в стране и самой настоящей разрухи…Беженцы, инфляция, расквартирование войск, расстройство финансов и прекращение строительства, разруха в стране – все это обостряло квартирный вопрос и жилищный быт многих иркутян в это время стал просто невыносимым.

Газета «Дело» 7 сентября 1918 года писала, что «переполнение Иркутска пришлым элементом привело к полному отсутствию квартир и комнат. Вновь прибывающие едва-едва находят помещение, где можно кое как приютиться. Сибирь не знала прежде, что такое петроградские «углы», теперь же, не говоря о рабочих, по нескольку человек в одной каморке ютятся сплошь и рядом многие интеллигентные семьи. Они поставлены в необходимость по две-три вместе занимать одну комнату, которая в большинстве случаев тесна, низка, холодна, антигигиенична и отделена дощатыми перегородками от прочих таких же комнат с углами, занятых самым разнообразным элементом».

КООРДИНАТЫ:

Прогулка состоится 10 сентября в 18:00.

Точка сбора – Иркутск, улица Карла Либкнехта, 11 (доходный дом Анфисы Ординой).