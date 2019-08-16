«Прогулки по старому Иркутску» вспомнят режиссёра Николая Буторина

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Новую лекцию проекта «Прогулки по старому Иркутску», которую проведут 20 августа, посвятят режиссёру Николаю Буторину. Об этом сообщают организаторы.

Под руководством Николая Буторина 29 мая 1933 года в Иркутске приступил к работе сибирский экспериментальный драматический театр. Актёры приехали из Красноярска, и труппа стала первой постоянной в городском театре. А 31 мая состоялась первая премьера – «Егор Булычев» Максима Горького. Театр сразу стал активно работать с предприятиями (завод имени Куйбышева, ЦЭС, слюдфабрика), проводить читательские конференции и встречи.

В мае 1936 года краевой театр с большим размахом отметил пятилетие. В мае 1937 года в Иркутске создается отделение Всероссийского театрального общества, и Николай Буторин стал его первым уполномоченным. В сентябре 1937 года он поставили оперу «Тихий Дон», а в 1938 году Иркутск отмечал 25-летие общественной и сценической деятельности Николая Буторина. Однако ученик Всеволода Мейерхольда был вынужден покинуть Иркутск, работал в театрах Красноярска, Владивостока. Победу в войне он встретил в Южно-Сахалинске, где в сентябре 1945 года первым на Дальнем Востоке получил звание заслуженного артиста РСФСР, и боевой орден Красной Звезды как актер, выезжавший на фронт.

В 1952 году Николай Буторин вернулся в Иркутск. Однако ему места в театре не нашлось. Он ставит спектакли в Улан-Удэ, Черемхово. 1 сентября 1961 года он умер и был похоронен на Лисихинском кладбище.

Забытого известного режиссера иркутского театра вспомнят на «Прогулках по старому Иркутску» во вторник, 20 августа. Автор прогулки – главный режиссёр Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Станислав Мальцев.

КООРДИНАТЫ:

Встреча состоится в сквере у драмтеатра – за памятником Александру Вампилову. Начало в 18:00.

Вход свободный.