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01.06.2018

«Прогулку по старому Иркутску» 5 июня посветят купцу Владимиру Винтовкину

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На новой лекции проекта «Прогулки по старому Иркутску», которая состоится 5 июня, расскажут о купце Владимире Винтовкине. Мероприятие будет проходить в отреставрированной усадьбе купца, сообщают организаторы.

Владимир Винтовкин (1876-1918) смог вырасти из мелкого работника на службе у одного из купцов в родном селе Лиственичное до владельца собственного крупного дела. Накопив к совершеннолетию исходный капитал, он стал «посредником» между охотниками – промысловиками и торговцами, поставлял заготовителям охотничьи припасы и оружие, взамен получая пушнину. С каждый годом торговый оборот его увеличивался.

В начале 20 века коммерческие интересы Владимира Винтовкина были вокруг заготовки, доставки и реализации рыбной и мясной продукции, следующей из Монголии и Забайкалья через приказчиков и доверенных лиц. Он владел грузопассажирским пароходом «Святой Феодосии Черниговской», ходившим по Ангаре и Байкалу, имел дрожжевой завод.

Осенью 1904 года вместе с женой и двумя дочерьми Владимир Винтовкин переехал в дом на улице Зверевской. Их дом видел немало приемов, деловых встреч, важных гостей и званых ужинов. Первый этаж дома был кирпичным, в нем располагался зал и жилые комнаты членов семьи. Второй, деревянный, этаж занимали прачечная, гладильная и подсобные помещения. Дом был оборудован ледником для свежего мяса, модернизированным складом. Важной частью усадьбы был флигель.

В 1918 года купца арестовали и отправили в тюрьму, где он умер от тифа. В 1922 году усадьбу национализировали. Вдова, Анна Ивановна, переселилась на второй этаж. В конце 1930-х усадьба потеряла своих хозяев. В середине века дом еще был жилым, но к 1990-м годам от большой усадьбы оставалась лишь нижняя кирпичная кладка.

Гостей будут встречать президент общественной организации «Наследие» Дмитрий Разумов и руководитель проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров.

КООРДИНАТЫ:

  • Сбор во вторник, 5 июня, у усадьбы Винтовкина по улице Бабушкина, 12.
  • Начало в 18.00.
  • Вход свободный.

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