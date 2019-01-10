|Культура
|11.01.2019
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Путешественник Юрий Лыхин презентует в Иркутске книгу «К пределам Поднебесной»
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Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 12 января путешественник Юрий Лыхин презентует книгу «К пределам Поднебесной», составленную на основе его путевых заметок. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
Юрий Лыхин совершает свои путешествия в одиночку на велосипеде. Его рассказы о дальних странах завоевали заслуженную популярность: неспешное повествование знакомит слушателей с достопримечательностями и особенностями жизни простых людей с достаточно близкого расстояния.
В книгу «К пределам Поднебесной» вошли материалы трёх путешествий по Китаю: на резиновой лодке от Шэньяна до Жёлтого моря в 2005 году и двух велопробегов через всю страну – от границы с Монголией до Вьетнама в 2010 и 2013 годах.
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