Путешественник Юрий Лыхин презентует в Иркутске книгу «К пределам Поднебесной»

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 12 января путешественник Юрий Лыхин презентует книгу «К пределам Поднебесной», составленную на основе его путевых заметок. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Юрий Лыхин совершает свои путешествия в одиночку на велосипеде. Его рассказы о дальних странах завоевали заслуженную популярность: неспешное повествование знакомит слушателей с достопримечательностями и особенностями жизни простых людей с достаточно близкого расстояния.

В книгу «К пределам Поднебесной» вошли материалы трёх путешествий по Китаю: на резиновой лодке от Шэньяна до Жёлтого моря в 2005 году и двух велопробегов через всю страну – от границы с Монголией до Вьетнама в 2010 и 2013 годах.

КООРДИНАТЫ:

Встреча начнётся в 15.00.

Справки по телефону: 8(3952)48-66-80.

Вход по читательскому билету.