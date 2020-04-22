Пятнадцать театров Иркутской области подали заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон»

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятнадцать театров Иркутской области подали заявки на пятый конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Прием документов завершился 20 апреля, сообщают организаторы. Шесть заявителей – это театры Иркутска: Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова, Центр современного танца «Профессиональное движение», содружество молодых актёров Центр «Новая Драма», областной театр кукол «Аистёнок», областной театр юного зрителя имени Вампилова, народный театр «Содружество». Другие города области представляют: Черемховский драматический театр имени Гуркина, Усть-Илимский театр драмы и комедии, а также народные театры «Чудак» и «Факел» (Ангарск), «Театральные встречи» (поселок Мишелёвка Усольского района), «Экспромт» (Нижнеудинск), «Песочные часы» (посёлок Чунский), «Гротеск» (посёлок Усть-Ордынский) и театральная студия «Внутри» (Саянск). Победители пятого конкурса «Полюс. Золотой сезон» будут объявлены после 20 мая. Общий грантовый фонд размером 6 млн рублей разделят между собой семеро победителей. Итоги конкурса подведет экспертный совет: театральные критики Роман Должанский, Глеб Ситковский, Анна Степанова, Антон Хитров. – В этом году наряду с государственными театрами мы получили много заявок от молодежных и народных коллективов, которых отличает инициативность, самостоятельность и смелость. У каждого из участников есть шанс на победу: основная цель нашего конкурса – совершать открытия, искать новые имена. Поэтому главный критерий для нас – художественная ценность постановок. Впервые в этом году не два, а три лучших театра получат возможность показать свои спектакли в театральной программе фестиваля «Территория. Иркутск», – прокомментировал арт-директор фестиваля Роман Должанский. Представители семи коллективов, попавших в шорт-лист, станут участниками Фестиваля-школы современного искусства «Территория. Иркутск», который состоится в Иркутске в сентябре 2020 года. Коллективы, занявшие первые три места, покажут свои спектакли в рамках театральной программы фестиваля. Традиционно всех участников ожидает насыщенная образовательная программа для специалистов в сфере театра и современного искусства. Выигранные гранты победители смогут направить на оплату поездки, а также на хозяйственные нужды своих театров. – Завершая прием заявок уже пятый раз, мы можем с уверенностью сказать, что в Сибири и на Дальнем Востоке много разнообразных талантливых и инициативных театральных коллективов. Нам очень интересно находить свежие идеи и неординарные творческие решения в постановках участников конкурса. «Полюс. Золотой сезон» дает возможность большим и маленьким театрам показать свою работу широкой аудитории, получить признание профессионального сообщества, повысить уровень мастерства и улучшить материальную базу. А всех, кто не успел войти в число участников конкурса в этот раз, мы будем рады видеть в следующем году, – отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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