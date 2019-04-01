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Культура
02.04.2019

Работы классиков и современников иркутской школы живописи и графики представят в Галерее сибирского искусства

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства 5 апреля откроется выставка «Бесценный дар. Классики и современники иркутской школы живописи и графики». Об этом сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

Экспозиция является частью долгосрочного проекта «Владельческие коллекции в собрании музея» и посвящена двум юбилеям: 170-летию Владимира Сукачёва и 125-летию Байкальского государственного университета. Коллекция БГУ из собрания Иркутского художественного музея впервые будет показана иркутянам и гостям города.

На выставке представлены произведения выдающихся иркутских художников второй половины 20-начала 21 веков, чьи имена знакомы практически каждому любителю и ценителю  изобразительного искусства. Реалистические пейзажи Владимира Тетенькина, Владимира Лапина, Виктора Мироненко, Павла Авенариуса, камерные портреты Петра Турчанинова, аллегории-символы Бориса Десяткина, Валерия Мошкина, Игоря Ширшкова, Людмилы Статных и Геннадия Кузьмина составляют живописный блок экспозиции.

Графика представлена сериями акварельных листов Александра Шелтунова, офортами и рисунками Александра Шипицина, посвященными Иркутску. Отдельного внимания заслуживает цикл живописных и графических работ Виталия Смагина, посвященных философскому осмыслению истории и культуры коренных народов Прибайкалья.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка откроется 5 апреля в 16.00 в Галерее сибирского искусства (улица К. Маркса, 23) и будет работать до 26 апреля.
  • Вход на открытие – свободный.
  • Телефон для справок: 8(3952)33-43-89.

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