|Культура
|02.04.2019
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Работы классиков и современников иркутской школы живописи и графики представят в Галерее сибирского искусства
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Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства 5 апреля откроется выставка «Бесценный дар. Классики и современники иркутской школы живописи и графики». Об этом сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.
Экспозиция является частью долгосрочного проекта «Владельческие коллекции в собрании музея» и посвящена двум юбилеям: 170-летию Владимира Сукачёва и 125-летию Байкальского государственного университета. Коллекция БГУ из собрания Иркутского художественного музея впервые будет показана иркутянам и гостям города.
На выставке представлены произведения выдающихся иркутских художников второй половины 20-начала 21 веков, чьи имена знакомы практически каждому любителю и ценителю изобразительного искусства. Реалистические пейзажи Владимира Тетенькина, Владимира Лапина, Виктора Мироненко, Павла Авенариуса, камерные портреты Петра Турчанинова, аллегории-символы Бориса Десяткина, Валерия Мошкина, Игоря Ширшкова, Людмилы Статных и Геннадия Кузьмина составляют живописный блок экспозиции.
Графика представлена сериями акварельных листов Александра Шелтунова, офортами и рисунками Александра Шипицина, посвященными Иркутску. Отдельного внимания заслуживает цикл живописных и графических работ Виталия Смагина, посвященных философскому осмыслению истории и культуры коренных народов Прибайкалья.
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