Развитие театра Иркутской области обсудят в Москве

Москва, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские областные учреждения культуры – академический драматический театр имени Охлопкова и государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского – примут участие во встрече «Библиотека – Театр – Библиотека», которая состоится 19 июня в Москве в Российской государственной библиотеке искусств.

Она приурочена к Году театра в России, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

В рамках проекта состоится открытие выставки иркутского фотохудожника Анатолия Бызова «На сцену!». Автор почти 30 лет сотрудничает с Иркутским драмтеатром. На его снимках – летопись театральной истории. На московскую выставку принимающая сторона отобрала 20 работ фотографа по 11 спектаклям театра. Посетители на фотографиях смогут увидеть красоту церковных росписей и золотисто-лазурных костюмов спектакля «Царь Федор Иоаннович», пронзительность материнского взгляда старухи Дарьи из «Последнего срока», буффонадных клоунов «Смертельного номера», потерянную в абсурде советского времени «Елизавету Бам», фантасмагоричный мир героев «Бега», «Игрока» в обрамлении вьющейся, как змея, рулетки и другие сцены из спектаклей.

В рамках проекта пройдёт презентация книги Светланы Жартун «И смех, и слёзы, и любовь», посвящённой народной артистке России, почётному гражданину Иркутской области, блистательной актрисе Наталии Королёвой. Посетители смогут увидеть коллекцию программок театра, номера театральной газеты «Суфлёр» и книги, посвящённые истории театра и его героям.

На встрече выступят: директор Российской государственной библиотеки искусств Ада Колганова, директор иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова и директор иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Анатолий Стрельцов. Гостей встречи ждут рассказы о творческой и издательской деятельности драмтеатра актёрские читки и дружеское общение.