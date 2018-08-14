Кони, собаки и подсветка в темноте ждут зрителей оперы «Царская невеста» в «Тальцах»

Иркутский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 14 августа установили главную декорацию для оперы «Царская невеста», репетиции под открытым небом начнутся в среду, 15 августа. Зрителям обещают задействовать в постановке живых коней, собак, и другие сюрпризы. Об этом стало известно на пресс-конференции в Иркутске.

Как рассказала директор иркутской областной филармонии Ирина Касьянова, в среду пройдет саундчек оркестра, солистов, хора, 16 августа – репетиция в костюмах, 17 августа – генеральный прогон.

Напомним, постановка оперы «Царская невеста» в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 18 августа соберет 880 зрителей, для которых сыграют и споют 10 солистов и 34 участника хора, а также 75 музыкантов Губернаторского симфонического оркестра. Спектакль начнется в 17:30 и продлится три с половиной часа – как пояснил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Илмар Лапиньш, постановка пройдет «без купюр» – ровно так, как ее написал Николай Римский-Корсаков. Среди главных героев постановки – солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Государственной академической симфонической капеллы России, Государственного академического Большого театра России, оперные певцы из Сербии и Германии.

В финале оперы, когда стемнеет, обещают необычное освещение.

– Представьте: темнота, подсветка, Малюта Скуратов, опричники, будем пускать лошадей и собак… – чуть не выдал все секреты постановки директор «Тальцов» Владимир Тихонов. – Ну и советуем всем зрителям, которые придут, взять с собой что-нибудь теплое, накинуть на плечи: вечером будет прохладно.

Стоит отметить, что билеты на оперу в Иркутске раскупили за пару дней. Продажи были открыты 14 июля, а уже 17 июля в кассе филармонии их не осталось, рассказала Ирина Касьянова. Теперь у организаторов главная надежда – на погоду, чтобы не подвела. «План Б», конечно, есть – в случае дождя оперу перенесут на воскресенье, 19 августа. Впрочем, по словам министра культуры и архивов региона Ольги Стасюлевич, прогноз благоприятный.

– Перед «Лебединым озером» тоже поначалу было пасмурно, обещали дождь, а потом выглянуло солнце, надеюсь, и сейчас так же будет, – напомнила она о балете, который недавно поставили тоже в «Тальцах» под открытым небом.

Поддерживая погодную тему, Владимир Тихонов рассказал, что к премьере оперы в «Тальцах» как раз закончится ремонт часовни 17 века, в которую в июне этого года ударила шаровая молния.

Подводя итоги, Ольга Стасюлевич выразила надежду, что эта постановка будет не последней в рамках сотрудничества регправительства, филармонии и музея «Тальцы».