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Культура
20.09.2019

Режиссёр Георгий Богуславский проведёт для иркутян мастер-класс по созданию мультфильма

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в рамках кинофестиваля «Человек и природа» имени Распутина проведут уникальный мастер-класс «Анимационная студия в рюкзаке. Походный комплект для создания мультфильма». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Вести мастер-класс будет Георгий Богуславский – участник конкурсной программы фестиваля (анимационный фильм «Корабли прошлых лет») режиссёр, аниматор, сооснователь и преподаватель профессиональной школы «Курсы художников-мультипликаторов».

Георгий Богуславский уже приезжал в Иркутск в качестве участника «Большого фестиваля мультфильмов», в рамках которого проводил мастер-класс по технике «Живопись по стеклу». Иркутяне всех возрастов задерживались буквально до ночи, желая освоить одну из интереснейших техник в сфере мультипликации.

Отметим, в этом году конкурсная программа «Человека и природа» пополнилась новой номинацией «Лучший анимационный фильм». В программу фестиваля вошли сильнейшие работы – победители многих международных кинофестивалей.

КООРДИНАТЫ:

  • Мастер-класс Георгия Богуславского состоится 22 сентября в 13.00 в малом кинозале Дома кино.
  • Вход по пригласительным. Бронирование пригласительных: 8(3952)56-70-60 (доб.1506,1507).

Конкурсный показ анимационных фильмов проходит:

  • в кинотеатре «Звездный» (20 сентября, 14.30);
  • Доме кино (21 сентября, 10.00).

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