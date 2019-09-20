|Культура
|20.09.2019
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Режиссёр Георгий Богуславский проведёт для иркутян мастер-класс по созданию мультфильма
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Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в рамках кинофестиваля «Человек и природа» имени Распутина проведут уникальный мастер-класс «Анимационная студия в рюкзаке. Походный комплект для создания мультфильма». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
Вести мастер-класс будет Георгий Богуславский – участник конкурсной программы фестиваля (анимационный фильм «Корабли прошлых лет») режиссёр, аниматор, сооснователь и преподаватель профессиональной школы «Курсы художников-мультипликаторов».
Георгий Богуславский уже приезжал в Иркутск в качестве участника «Большого фестиваля мультфильмов», в рамках которого проводил мастер-класс по технике «Живопись по стеклу». Иркутяне всех возрастов задерживались буквально до ночи, желая освоить одну из интереснейших техник в сфере мультипликации.
Отметим, в этом году конкурсная программа «Человека и природа» пополнилась новой номинацией «Лучший анимационный фильм». В программу фестиваля вошли сильнейшие работы – победители многих международных кинофестивалей.
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Конкурсный показ анимационных фильмов проходит: