|Культура
|17.09.2019
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С 17 по 21 сентября иркутян приглашают на выставку комнатных растений «Цветочная акварель»
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Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 17 по 21 сентября иркутян приглашают на выставку комнатных растений «Цветочная акварель». Она работает в Иркутском областном краеведческом музее в отделе природы, сообщает пресс-служба учреждения.
В экспозиции поучаствуют коллекционеры иркутского клуба цветоводов «Флора». Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое.
Во время работы выставки посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями.
В последний день выставки, 21 сентября, в 11:00 состоится розыгрыш среди покупателей, получивших лотерейные билеты в течение всей выставки.
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