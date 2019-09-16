Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 17 по 21 сентября иркутян приглашают на выставку комнатных растений «Цветочная акварель». Она работает в Иркутском областном краеведческом музее в отделе природы, сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозиции поучаствуют коллекционеры иркутского клуба цветоводов «Флора». Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое.

Во время работы выставки посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями.

В последний день выставки, 21 сентября, в 11:00 состоится розыгрыш среди покупателей, получивших лотерейные билеты в течение всей выставки.

КООРДИНАТЫ:

В день открытия, 17 сентября, будет работать с 13:00 до 18:00, с 18 по 21 сентября – с 10:00 до 18:00.

Адрес: Иркутск, улица Карла Маркса, 11. Телефон: 8(3952)34-28-32.