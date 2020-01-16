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Культура
15.01.2020

Шаманский центр в Усть-Ордынском передадут Национальному музею УОБО

Эхирит-Булагатский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Площади Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в посёлке Усть-Ордынский планируется увеличить, в том числе за счёт Шаманского центра, расположенного рядом. Об этом стало известно 14 января во время визита врио губернатора региона Игоря Кобзева в Эхирит-Булагатский район.

Сам музей был создан в 1944 году, его фонды содержат более 11 тысяч экспонатов, большая часть которых – предметы этнографии, археологии, фотодокументы. В его состав также входит бурятская юрта и дом-зимник «середняка» 19 века и амбар. Однако у музея есть земельный участок площадью 220 соток, на котором планируется построить усадьбу  бурятского тайши – старейшины.

– У нас есть в планах показать, как раньше жили наши богатые старосты. Проект уже есть. У нас есть две программы для туристов, одна из них «Земля Гэсэра», которая предполагает выступление государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Артисты показывают всю материальную и нематериальную культуру западных бурят. Она пользуется большим успехом, – рассказала директор музея Людмила Шадаева. – Интерес проявляют не только иностранные туристы, но и наши соотечественники. Даже из Иркутска едут и говорят: надо же, под боком живём, а не знали о музее. Мы востребованы у туристов, которые едут на Байкал, тем более, что у нас сотрудники являются коренными бурятами, носителями традиционной культуры.

Что касается шаманского центра, то его открыли в 2014 году. Трёхэтажное здание строили на пожертвования в течение трёх лет, в нём расположилась шаманская община «Сахилган». Предполагалось, что с помощью центра будут возрождать культуру и обычаи бурятского народа, а также шаманские традиции.

– Шаманская организация сегодня не может содержать центр, но сформировала предложение передать его музею. Они бы размещались там, а для музея это был бы целый комплекс, – сказал Игорь Кобзев.

Как отметила врио министра культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич, смета на все работы, необходимые при передаче объекта в областную собственность, оценивается в 2 млн рублей, но этих средств мало, поскольку необходимо помимо прочего также дооснастить центр мультимедийными устройствами, обработать деревянными конструкциями, провести коммуникации. Тем не менее, к сентябрю процесс планируется завершить.

На первом этаже здания предполагается разместить конференц-зал, на втором – фонды музея. По словам Людмилы Шадаевой, оборудование для этого уже есть, условия для хранения идеальны.

Кстати, сам Музей размещается в здании 1930 годов постройки. В 2019 году его начали капитально ремонтировать. Здесь обновили фасад, поменяли полы. Работы продолжаются, но учреждение принимает посетителей.

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