Шедевры Западной Европы из фондов Иркутского областного художественного музея увидят в Новосибирске

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Новосибирска впервые увидят произведения Западной Европы из собрания Иркутского областного художественного музея имени Сукачева.

Выставка «Шедевры европейских мастеров 17-го-начала 20-го века» из собрания нашего музея откроется 20 декабря в Новосибирском государственном художественном музее, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья.

Экспозиция объединяет 44 живописных и графических произведения художников Голландии, Италии, Франции, Германии, Чехии, дает представление о стилях, школах и сюжетном многообразии западноевропейского искусства 17-го-начала 20-го веков. Работы прославленных мастеров – Говерта Флинка, Констана Тройона, Нарциссо Диаса де Ла Пенья, Клода Моне, Камиля Писсарро и Федерико Зандоменеги – соседствуют с прекрасными полотнами малоизвестных, но не менее талантливых живописцев.

Наиболее ранние полотна относятся к 17-му веку – периоду бурного становления национальных художественных школ Европы. Самым ярким образцом пейзажа этого времени является работа талантливого ученика великого Рембрандта ван Рейна – Говерта Флинка «Пейзаж со стадом». Самой поздней по времени написания картиной является «Женский портрет» итальянца Джузеппе Маскарини, датированный 1907 годом.

Еще одно произведение, относящееся к началу 20-го века, считается настоящей жемчужиной коллекции Иркутского художественного музея – это небольшой этюд «Чайки. Темза, парламент» Клода Моне, в которой бархатистая живописная фактура пастели уподобляется тонко и гармонично сотканной декоративной ткани.

Все представленные на выставке работы крайне редко покидают Иркутский художественный музей и впервые в таком составе предлагаются вниманию жителей Новосибирска. Выставка будет работать в Новосибирском государственном художественном музее до 17 марта 2019 года, после чего все произведения вернут в Иркутск.