|Культура
|03.02.2020
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«Сколько посуду не мой…» – в Анге открылась выставка Регины Присяжниковой
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Качугский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района открылась выставка Регины Присяжниковой «Генеральная уборка». Об этом сообщает пресс-служба краеведческого музея.
В Культурно-просветительском центре представлено 15 живописных произведений, объединенных темой «генеральной уборки в собственном художественном пространстве». Это пейзажи, натюрморты, портреты, наполненные личными впечатлениями и переживаниями. Среди произведений – картина, напрямую отсылающая зрителя к домашней уборке – «Сколько посуду не мой…».
По замыслу автора выставка – это аллегория длинного творческого, часто тернистого, но и счастливого пути художника в искусстве. Для Регины Геннадьевны «Генеральная уборка» – это некий строгий пересмотр своих художественных позиций и проработка новых тем в творчестве.
Регина Присяжникова родилась в селе Качуг. В 1992 году окончила Иркутское художественное училище, в 2000 году Уральский государственный университет по специальности «Искусствовед». С 2007 года является членом Союза художников России и Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, с 2019 года – членом комиссии по культуре Общественной палаты Иркутска. Лауреат премии губернатора Иркутской области, дипломант российских и международных выставок.
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