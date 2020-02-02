«Сколько посуду не мой…» – в Анге открылась выставка Регины Присяжниковой

Качугский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района открылась выставка Регины Присяжниковой «Генеральная уборка». Об этом сообщает пресс-служба краеведческого музея.

В Культурно-просветительском центре представлено 15 живописных произведений, объединенных темой «генеральной уборки в собственном художественном пространстве». Это пейзажи, натюрморты, портреты, наполненные личными впечатлениями и переживаниями. Среди произведений – картина, напрямую отсылающая зрителя к домашней уборке – «Сколько посуду не мой…».

По замыслу автора выставка – это аллегория длинного творческого, часто тернистого, но и счастливого пути художника в искусстве. Для Регины Геннадьевны «Генеральная уборка» – это некий строгий пересмотр своих художественных позиций и проработка новых тем в творчестве.

Регина Присяжникова родилась в селе Качуг. В 1992 году окончила Иркутское художественное училище, в 2000 году Уральский государственный университет по специальности «Искусствовед». С 2007 года является членом Союза художников России и Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, с 2019 года – членом комиссии по культуре Общественной палаты Иркутска. Лауреат премии губернатора Иркутской области, дипломант российских и международных выставок.

КООРДИНАТЫ:

Посмотреть на работы Регины Присяжниковой можно по адресу: село Анга, улица Школьная, 28/1.

Режим работы выставки: пн., вт. – выходные дни; ср., чт., вс. – 10.00-17.00; пт., сб.- 10.00-17.30.

Телефон для справок: 8 (950) 122-60-07.