Снятый в Иркутске детский фильм 13 октября покажут на большом экране

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Премьерный показ детского фильма «Сказка про тебя» состоится 13 октября в иркутском кинотеатре «Звездный». Это третья картина, снятая в Иркутске в рамках кинопроекта «Твоя волшебная сказка», предыдущие две также были в жанре сказки, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Режиссер фильма «Сказка про тебя» – Николай Тарханов.

– Короткометражка повествует о приключениях современных детей, встретивших традиционных злых героев: Бабу-Ягу, Кощея и Кикимору. Помимо просмотра картины зрителей ждет встреча с учениками иркутских школ, исполнившими главные роли, а также с создателями фильма, – отмечают в администрации Иркутска со ссылкой на организаторов.

Фильм относится к категории 6+. Кстати, кинопроект «Твоя волшебная сказка» участвует во Всероссийском конкурсе общественных проектов «Гражданская инициатива».