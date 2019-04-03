Солист Иркутского музтеатра Андрей Данилов будет петь в Немецкой опере в Берлине

Берлин, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Солист Иркутского областного музыкального театра имени Николая Загурского Андрей Данилов (младший) с августа 2019 года будет петь в Немецкой опере в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

В январе 2019 года артист заключил контракт с оперным агентством TACT International Art Management и немецким театром (Deutsche Oper Berlin) на два года. Дебют Андрея Данилова состоится 13 октября в опере Моцарта «Волшебная флейта», певец исполнит партию Тамино.

– Практически весь март артист был занят работой над премьерой оперы Петра Чайковского «Иоланта» во Дворце искусств королевы Софии (Palau de les Arts Reina Sofia) в испанской Валенсии, а в начале апреля вернулся в Иркутск, чтобы в заключительный раз сыграть свои знаковые роли в спектаклях Иркутского музыкального театра, – говорится в сообщении министерства.

В начале мая артист отправится в немецкий Бонн для участия в Благотворительном оперном гала-концерте для фонда Deutsche AIDS-Stiftung, затем выступит на гала-концерте лауреатов Международного конкурса «Хосе Каррерас Гран-При» в Золотом зале Венской филармонии, а 22 июня исполнит партию Неморино в премьере оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» Котбусского государственного театра.

СПРАВКА:

Андрей Данилов (младший) является солистом Иркутского музыкального театра имени Николая Загурского с 2013 года и занят на ведущих ролях в спектаклях «Иисус Христос – суперзвезда», «Алые паруса», «Юнона» и «Авось», «Барышня-крестьянка», «Сирано де Бержерак», «Принцесса на горошине» и другие.