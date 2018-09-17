Солист Иркутского музтеатра Андрей Данилов стал обладателем Гран-при международного конкурса теноров

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Солист Иркутского музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов-младший стал обладателем Гран-при международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При», который проходил в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, по итогам третьего тура жюри присудилоему также специальный приз – участие в спектакле Московского театра «Новая Опера» имени Колобова.

Конкурс проходил с 11 сентября. В первом туре выступили 65 участников. По результатам голосования жюри во второй тур прошли 23 вокалиста. Жюри уделяло внимание не только пению конкурсантов, технике и владению голосом, но прежде всего – артистизму и музыкальности участников. 13 сентября они исполнили неаполитанские, испанские песни и сарсуэлы.

Первые два тура проходили в сопровождении фортепиано, Андрей Данилов выступал под аккомпанемент концертмейстера Московского музыкального театра «Геликон-опера» Елены Сосульниковой.

Финал конкурса прошел 15 сентября в Москве в зале «Стравинский» театра «Геликон-опера», в котором приняли участие 11 теноров из России, Монголии и Китая.

– Спасибо всем, кто верил в меня, моему аккомпаниатору, друзьям, сидевшим в зале и кричавшим «Браво»! Я был безгранично счастлив, стоять рядом и говорить с живой легендой Хосе Каррерасом, который мне сказал: «Нет профессии лучше, чем быть тенором!». Слов не осталось, я просто счастлив, – поделился Андрей Данилов.

В этом году в состав жюри конкурса вошли такие мировые звезды оперы, как президент конкурса Хосе Каррерас, Марина Мещерякова, Дмитрий Корчак, Паата Бурчуладзе, профессор Россиниевской академии имени Альберто Дзедды Лоренцо Бавай, художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.