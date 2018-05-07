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07.05.2018

Спектакль без слов – на подмостках иркутского драмтеатра поставят новаторского «Холстомера»

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В мае в иркутском драмтеатре имени Охлопкова начнут репетировать новый спектакль. Его поставит основоположник театрального направления «Новая пластическая драма» Сергей Землянский. Иркутянам предложат новаторскую версию повести «Холстомер» Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба драмтеатра.

Уникальность экспериментального авторского метода режиссёр определяет как «версию без слов». Классические тексты он ставит, используя вместо вербального язык движения, жестов, психофизики артистов.

Спектакль без слов – на подмостках иркутского драмтеатра поставят новаторского «Холстомера»

Фото Анатолия Бызова

– Найденный и успешно развиваемый им стиль wordless – это синтез драматического спектакля, танцевального театра и пантомимы. Здесь огромная роль отводится музыкальным акцентам, выразительности визуального рисунка, образному поведению тела, обмену энергиями в пространстве сцены и за её пределами, – отмечают в драмтеатре.

Инициатива партнёрства с постановщиком-пионером принадлежит заместителю директора Иркутской драмы по общим вопросам Андрею Стрельцову. Премьера запланирована на сентябрь 2018 года.

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